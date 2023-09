Els propietaris de PortAventura estan estudiant la venda del parc d’atraccions. Segons ha publicat aquest dimarts Cinco Días, Investindustrial i KKR, han activat els mecanismes per començar a estudiar el traspàs del parc. Segons el mateix mitjà, els dos fons de capital de risc han començat a sondejar el marcat per deixar la propietat del parc d’atraccions català per uns 1.000 milions després de superar la crisi de la covid.

Si els temps que s’han marcat els fons es compleixen, la venda serà una realitat durant l’any 2024 i ja hi ha diverses converses obertes amb possibles compradors. A tot això cal recordar que Paesa Entertainment, l’empresa que agrupa el negoci del parc, és líder en facturació en el seu el sector a tot l’estat espanyol i l’any passat va arribar a facturar fins a 163 milions d’euros.

Investindustrial, el fons de la família Bonomi, va entrar en el capital del parc fa gairebé quinze anys com a soci de Criteria, el hòlding de participades de CaixaBank, amb qui es repartia la propietat al 50%, per la qual va pagar 95 milions. L’any 2012 va adquirir les accions del hòlding català per uns 100 milions d’euros i, posteriorment, l’any 2013 va trobar a un nou soci, KKR, que va adquirir-ne el 49,9% per 200 milions. Sota la propietat dels dos fons, Port Aventura ha experimentat un gran creixement amb l’obertura de Ferrari Land l’any 2017, a més d’incrementar el nombre d’atraccions del parc i del parc aquàtic annex i reforçar l’oferta d’hotels amb noves obertures.

Pel que fa als últims resultats del parc, aquests daten del 2021, van ser positius, concretament es van guanyar 8,81 milions, després de les pèrdues de 56 milions registrades després de la pandèmia. Això sí, tant el benefici com els ingressos es van quedar encara lluny dels nivells prepandèmia de 2019, quan es van ingressar 241 milions i se’n van obtenir 41 de beneficis.

Les previsions actuals de la propietat són acabar el 2023 amb més assistents que el 2019, quan el parc va registrar el seu rècord actual. Després d’haver-se quedat a prop el 2022, amb 5,1 milions de visitants, espera en aquest any superar els 5,2 milions de 2019 amb 5,3 milions de clients.