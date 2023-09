Aquesta és l’empresa catalana pionera al món en anàlisi d’energies renovables

La start-up catalana eRoots Analytics ha desenvolupat un software pioner al món que analitza les necessitats específiques de la xarxa elèctrica renovable. En altres paraules, la companyia se centra en l’avaluació possibles errors del sistema i la millora del funcionament de les instal·lacions a través l’estudi de les xarxes que es basen en energia d’origen eòlic i fotovoltaic, que tenen característiques diferents de les tradicionals. “En els últims anys hi ha hagut molts canvis en les indústries energètiques i en particular en l’elèctrica, amb la irrupció de les fonts renovables, que tenen una naturalesa diferent de les tradicionals”, segons el CEO d’eRoots, Josep Fanals Batllori.

Actualment, eRoots disposa d’un primer producte mínimament viable i ja estan en contacte amb empreses del sector per iniciar la fase pilot durant aquest 2023. Calculen poder començar la comercialització del seu programari a finals de l’any vinent o a principis del 2025. També han iniciat els tràmits per patentar la seva tecnologia.

La companyia catalana ha rebut des del primer moment el suport de la Generalitat de Catalunya. En concret, l’empresa ha rebut 100.000 euros d’aquesta línia d’ajuts destinada a impulsar el creixement de start-ups tecnològiques i deeptech en fase inicial de la mà d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball. D’acord amb Fanals, “les xarxes amb fonts renovables es basen en l’electrònica de potència, a diferència de les fonts convencionals (com el carbó o l’energia nuclear)”.

Algoritmes propis a prova d’incidències

És per això que la start-up catalana ha desenvolupat un sistema que es basa en els seus propis algoritmes, capaços de fer càlculs complexos per analitzar i gestionar les especificitats de les xarxes elèctriques que funcionen amb energies renovables. Per aconseguir entendre el funcionament de la xarxa, segons Fanals, “tot comença per tractar els convertidors com realment són, no podem pensar que funcionen igual que els generadors, hem de considerar que suporten límits d’intensitat diferents i que actuen molt més ràpid”.

Tot i això, el software no anticipa les incidències en temps real, “perquè són fenòmens atzarosos”, d’acord amb Fanals, però permet “preveure què passarà en el futur a partir de l’estudi de situacions prèvies, tot basant-se en simulacions i càlculs avançats”. D’aquesta manera, la solució de la start-up ofereix un “estalvi de temps i diners perquè permet modelar els convertidors correctament”.