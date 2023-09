Detecten irregularitats en la contractació de tarifes regulades per Internet

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha proposat obligar als comercialitzadors regulats que habilitin els seus canals en línia perquè es pugui “completament, i no de manera parcial” la tarifa regulada de gas i electricitat. Aquesta demanda ha arribat després que es detectessin algunes irregularitats en aquests processos, segons ha informat l’organisme aquest dimarts en una nota de premsa.

En concret, la CNMC ha analitzat els serveis telefònics i per internet d’atenció al client de les principals comercialitzadores d’electricitat i gas, en els quals ha detectat “falta de transparència durant els processos de contractació”. L’organisme ha utilitzat una coneguda tècnica de control comercial anomenada client misteriós, en la qual un tècnic es fa passar per un usuari per detectar irregularitats o males praxis en l’atenció al client. Amb aquest mètode, l’organisme ha detallat que en el cas d’Internet existeixen “dificultats per a contractar íntegrament les tarifes del mercat regulat i consultar les dades bàsiques del contracte en les àrees web privades”.

Un canal telefònic “insuficient”

En el canal telefònic, la CNMC ha detectat informació precontractual “insuficient” en diversos comercialitzadors i, a vegades, contractacions en la mateixa trucada, que impedeixen consultar el detall de l’oferta. D’aquesta manera sembla que es passen per alt diferents passos que poden ser d’importància major pel client. Per això, l’organisme també ha plantejat obligar els comercialitzadors a gravar la totalitat de l’anomenada comercial, independentment de qui l’origini, per a incloure la informació precontractual amb les característiques bàsiques de l’oferta.

La CNMC ha manifestat que comunicarà a les empreses les deficiències detectades i comprovarà si han implementat les “corresponents mesures correctores”. Així doncs, ens podríem trobar davant de la fi de les contractacions únicament per telefonia, si no que l’avanç de la tecnologia, juntament amb el suport de les autoritats comercials, permetrien que internet es convertís en una via segura per a fer aquesta classe de gestions.