Sindicats i patronal exigeixen més regulacions en el preu dels aliments

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha tornat a pujar per segon mes consecutiu. El principal sector que ha fet repuntar les dades ha estat el carburant, però el segueixen de molt a prop els aliments i les matèries primeres. Aquest fet ha provocat que UGT, CCOO i la patronal Pimec, reclamin més mesures per regularitzar i estabilitzar els preus. Per exemple, Pimec ha assegurat que cal ampliar la rebaixa de l’IVA a més aliments, ja que la tendència alcista de preus “s’està traslladant” a altres sectors. Per altra banda, els sindicats han destacat la necessitat d’intervenir sobre els marges “excessius” de les empreses per a frenar la pujada dels preus de productes de primera necessitat. Per contra, l’estat espanyol ha celebrat les dades publicades aquest dimarts al matí. En concret, la vicepresidenta primera en funcions del govern espanyol i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha destacat que l’economia espanyola és la que presenta un major creixement i una menor inflació, fet que, ha dit, “beneficia la competitivitat de les nostres empreses i també el poder adquisitiu dels salaris”.

Les dades de l’IPC del passat mes d’agost que situen la inflació a l’Estat en una variació anual del 2,6%, tres dècimes més que al juliol. Les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), confirmen la tendència a l’alça dels preus generals, però es pot comprovar l’enquistament dels augments en el preu dels aliments, una qüestió que ha posat en alerta a sindicats i patronals. Pimec ha avisat que “no s’està contenint” la inflació subjacent i pronostica que l’indicador “podria repuntar” el mes de setembre. “Els efectes de segona ronda no s’estan revertint”, ha defensat la patronal en un comunicat. En la mateixa línia, la secretària d’Acció Sindical i Ocupació de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha advocat per intervenir els marges excessius de la cadena alimentària, mentre que UGT ha demanat activar “urgentment” mecanismes que limitin els beneficis “desorbitats” collits en alguns sectors empresarials a fi de garantir “preus assequibles i justos”.

La CEOE veu amb bons ulls l’IPC

La CEOE s’ha desmarcat completament de l’opinió de Pimec i els sindicats i preveu que la inflació es mantingui “estable”, en taxes similars els pròxims mesos i per sota del 4% al tancament del 2023, molt més baixa que el 2022. De fet, la patronal espanyola només espera un “repunt puntual” de cara a final d’any a conseqüència de l’augment de costos i ha donat poca importància a la xifra d’agost (una pujada de tres dècimes mensual i un +2,6% interanual). “Els preus dels productes energètics continuen mostrant caigudes significatives en termes interanuals, encara que cada vegada seran més moderades. I els preus dels béns industrials i dels aliments no elaborats també mostren increments més continguts”, ha assenyalat la CEOE.