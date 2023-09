El sector immobiliari presenta un recurs a Territori per les zones tensades

Les entitats representatives dels professionals i empreses del sector immobiliari de Catalunya han presentat un recurs d’alçada al Departament de Territori davant la declaració de zones de mercat residencial tens a 140 municipis catalans, on està previst que es pugui limitar el preu del lloguer. Aquest és l’últim pas previ a la interposició a un recurs contenciós administratiu, aquesta és l’acció final que té la ciutadania per apel·lar contra una normativa administrativa abans dels tribunals. Les entitats alerten que hi ha la manca d’una memòria justificativa per a cadascun dels 140 municipis i d’un pla específic que corregeixi el desequilibri entre l’oferta i a la demanda, segons expliquen en un comunicat aquest dimarts.

Segons ha explicat el sector immobiliari, la resolució de la Secretaria d’Habitatge declarant aquestes zones com a tenses és contrària a la llei 12/2023 de 24 de maig pel Dret a l’Habitatge, i hi van presentar al·legacions el passat 27 de juliol. Un altre dels arguments que presenten les entitats és que la secció dels requisits per poder declarar formalment una Zona de Mercat Residencial Tens (ZMRT) que recull la resolució és “esbiaixada” i no correspon a la definició de la Llei de l’Habitatge en el càlcul de quina és la càrrega en concepte d’habitatge que poden suportar a les famílies.

Un sector preocupat per l’evolució del mercat

Han signat aquest recurs d’alçada el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, el Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat immobiliària de Catalunya, l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i l’ Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE). Precisament, una de les qüestions que la consellera de Territori, Ester Capella, va demanar tractar en la reunió d’aquest dimecres a Madrid amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, és la validació de l’índex de referència català per aplicar la contenció dels preus del lloguer.