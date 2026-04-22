Un dels grans Via Crucis ferroviaris com és la paralització del túnel de Rubí sembla que és a prop de veure la llum. Les previsions d’Adif indiquen que la circulació de trens per aquesta via ferroviària de mercaderies tornaria a estar operativa a partir de la setmana que ve. Adif espera que a partir de la nit del 28 d’abril els combois de mercaderies pugui tornar a circular per aquest punt estratègic del transport de mercaderies per via fèrria cap a França després de setmanes d’obres a la infraestructura. En total, la circulació es reobrirà després de 7 setmanes en les quals Adif ha hagut de fer diverses actuacions de reforç, estabilització i millora de la infraestructura del túnel.
De moment, però, la circulació es farà per via única en el tram comprès entre Castellbisbal i Rubí-Can Vallhonrat durant 12 hores al dia, de dimecres a diumenge i durant 21 hores els dilluns i dimarts. Segons els càlculs d’Adif, aquesta circulació estarà vigent, com a mínim, durant un mes; temps estimat que duraran les obres per completar tots els treballs i poder restablir la circulació en doble via.
Un túnel clau
La connexió ferroviària del túnel de Rubí afecta les exportacions i importacions de mercaderies a Catalunya, especialment amb el Port de Barcelona, el qual es va haver d’adaptar i agafar una via alternativa a través de Lleida, un desviament que implicava fer 7 hores de viatge addicionals o agafar una alternativa a través de la terminal de La Lllagosta i completar el trajecte en camió. En un principi les obres s’havien de compatibilitzar amb la circulació de mercaderies i la línia R8, un fet que al mes de març es va descartar després de detectar indicadors que s’havien d’abordar “de forma immediata” en un tram de 60 del túnel, la qual cosa va suposar la interrupció total.