Uno de los grandes Vía Crucis ferroviarios como es la paralización del túnel de Rubí parece que está cerca de ver la luz. Las previsiones de Adif indican que la circulación de trenes por esta vía ferroviaria de mercancías volvería a estar operativa a partir de la próxima semana. Adif espera que a partir de la noche del 28 de abril los convoyes de mercancías puedan volver a circular por este punto estratégico del transporte de mercancías por vía férrea hacia Francia después de semanas de obras en la infraestructura. En total, la circulación se reabrirá después de 7 semanas en las que Adif ha tenido que realizar diversas actuaciones de refuerzo, estabilización y mejora de la infraestructura del túnel.

De momento, sin embargo, la circulación se hará por vía única en el tramo comprendido entre Castellbisbal y Rubí-Can Vallhonrat durante 12 horas al día, de miércoles a domingo y durante 21 horas los lunes y martes. Según los cálculos de Adif, esta circulación estará vigente, como mínimo, durante un mes; tiempo estimado que durarán las obras para completar todos los trabajos y poder restablecer la circulación en doble vía.

Un tren de mercancías antes de entrar al túnel de Rubí | Jordi Pujolar (ACN)

Un túnel clave

La conexión ferroviaria del túnel de Rubí afecta las exportaciones e importaciones de mercancías en Cataluña, especialmente con el Puerto de Barcelona, el cual se tuvo que adaptar y tomar una vía alternativa a través de Lleida, un desvío que implicaba hacer 7 horas de viaje adicionales o tomar una alternativa a través de la terminal de La Llagosta y completar el trayecto en camión. En un principio las obras se tenían que compatibilizar con la circulación de mercancías y la línea R8, un hecho que en el mes de marzo se descartó tras detectar indicadores que se debían abordar «de forma inmediata» en un tramo de 60 del túnel, lo que supuso la interrupción total.