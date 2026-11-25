L’augment de la despesa militar ja és un dels grans debats econòmics europeus i en un dels principals punts de discrepància entre els partits polítics espanyols. La guerra d’Ucraïna, la inestabilitat internacional i la pressió dels Estats Units perquè els aliats europeus assumeixin una part més gran del cost de la seva defensa, han situat el rearmament entre les prioritats pressupostàries dels estats. En aquest escenari, les eleccions del 29 de novembre arriben amb models diferents sobre quant ha de gastar l’Estat espanyol en defensa, com ha de finançar aquest esforç i quin paper ha de tenir la indústria militar en l’economia.
El debat ha guanyat dimensió després que l’OTAN acordés a la cimera de l’Haia del juny del 2025 elevar l’objectiu d’inversió en defensa fins al 5% del PIB el 2035. L’acord estableix que un 3,5% s’ha de destinar a despesa militar estricta i que fins a un 1,5% addicional pot comptabilitzar inversions relacionades amb la seguretat, com ara infraestructures crítiques, ciberseguretat i resiliència. Però el govern de Pedro Sánchez va rebutjar comprometre’s amb el 5% i va situar en el 2,1% del PIB el nivell de despesa que considera necessari per complir les capacitats exigides per l’Aliança Atlàntica. I a les urnes, mentre uns partits defensen incrementar els recursos militars, altres qüestionen aquesta prioritat i alerten de les conseqüències que pot tenir sobre la resta de les polítiques públiques.
El PP i Vox aposten per reforçar la inversió militar
El PP defensa incrementar els recursos destinats a defensa mitjançant una programació plurianual que permeti complir els compromisos internacionals d’Espanya. La formació d’Alberto Núñez Feijóo planteja aprovar una llei de programació i finançament de la defensa per donar estabilitat a les inversions i planificar les necessitats de les forces armades a mitjà i llarg termini. El programa electoral no concreta un percentatge del PIB que s’hagi d’assolir, tot i que el partit dona suport a l’augment de la despesa que reclama l’OTAN.
Vox també aposta per incrementar la inversió militar, però posa l’accent en el reforç de les forces armades i en les condicions dels seus membres. El programa de l’extrema dreta inclou un augment de la despesa en defensa i una millora dels salaris dels militars, sense fixar una senda pressupostària vinculada explícitament a l’objectiu del 5% de l’OTAN.
El PSOE rebutja el 5% i defensa les prioritats socials
El PSOE defensa una via intermèdia entre l’increment de les capacitats militars i el manteniment de la despesa social. El programa electoral de Pedro Sánchez reivindica que el govern espanyol no va acceptar el compromís del 5% del PIB acordat per l’OTAN i defensa que la seguretat europea no es pot construir a costa de l’estat del benestar. L’executiu ha situat en el 2,1% del PIB els recursos necessaris per cobrir les capacitats identificades per les forces armades espanyoles. La posició socialista també passa per reforçar l’autonomia estratègica europea i reduir la dependència exterior en matèria de seguretat. Així, el PSOE vol compatibilitzar la modernització militar amb la continuïtat de les polítiques socials, sense assumir l’objectiu de despesa que reclama l’Aliança Atlàntica.
ERC rebutja l’escalada militar i Junts reclama retorn industrial
Entre les formacions catalanes, ERC manté una posició contrària al pla de rearmament i a l’increment de la despesa militar. Els republicans qüestionen que la resposta a la inestabilitat internacional hagi de passar per una escalada de la inversió armamentística i defensen una política exterior basada en la diplomàcia i una major autonomia europea, allunyada de la dependència militar dels Estats Units.
Junts per Catalunya, en canvi, considera necessari avançar cap a una política europea de defensa, però posa l’accent en el retorn econòmic de les inversions. En concret, reclama que Catalunya participi dels recursos destinats a la indústria de defensa i no quedi al marge de les oportunitats industrials i tecnològiques que pot generar el rearmament. Més enllà de la quantitat de recursos que s’hi destinin, Junts posa sobre la taula qui rebrà els contractes, on s’instal·laran les empreses i quins territoris captaran l’ocupació i la inversió associades al sector. La formació no ha concretat un percentatge propi de despesa militar.
El Frente Amplio vol reduir les partides militars
El Frente Amplio planteja una ruptura més clara amb l’estratègia de rearmament. La coalició rebutja explícitament destinar el 5% del PIB a despesa militar en el marc de l’OTAN i defensa una reducció de les partides militars. El seu programa proposa reorientar aquests recursos cap a la seguretat humana, la protecció civil, les emergències climàtiques, la sanitat i l’educació. Per comptes d’augmentar el pressupost militar, defensa reforçar els serveis i les polítiques que considera essencials per a la seguretat de la ciutadania, i aposta per una política exterior basada en la cooperació i la resolució dialogada dels conflictes.
La indústria de defensa, una altra batalla econòmica
Més enllà de la discrepància sobre el percentatge del PIB que cal destinar a defensa, el rearmament obre una disputa sobre el model industrial que ha d’acompanyar aquest augment de la inversió. Els programes de modernització militar, la fabricació d’equipaments, la tecnologia aeroespacial, la ciberseguretat i la recerca poden mobilitzar recursos públics i generar oportunitats per a les empreses. La qüestió és com es distribueixen els contractes i quin retorn tenen sobre el teixit productiu. En aquest terreny, la reivindicació que Catalunya participi de les inversions és especialment significativa, en un territori amb presència d’empreses industrials, tecnològiques i d’enginyeria que poden intervenir en diferents fases de la cadena de valor. El debat també interpel·la el govern espanyol sobre els criteris d’adjudicació dels contractes i la capacitat de la indústria estatal per guanyar pes en el mercat europeu de defensa.
Les diferències entre les formacions evidencien que el rearmament no és només una qüestió de política exterior. També és una decisió sobre el destí dels recursos públics, el pes de la indústria militar i el repartiment territorial de les inversions.