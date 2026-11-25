El aumento del gasto militar ya es uno de los grandes debates económicos europeos y uno de los principales puntos de discrepancia entre los partidos políticos españoles. La guerra de Ucrania, la inestabilidad internacional y la presión de Estados Unidos para que los aliados europeos asuman una parte mayor del costo de su defensa, han situado el rearme entre las prioridades presupuestarias de los estados. En este escenario, las elecciones del 29 de noviembre llegan con modelos diferentes sobre cuánto debe gastar el Estado español en defensa, cómo debe financiar este esfuerzo y qué papel debe tener la industria militar en la economía.

El debate ha ganado dimensión después de que la OTAN acordara en la cumbre de La Haya de junio de 2025 elevar el objetivo de inversión en defensa hasta el 5% del PIB en 2035. El acuerdo establece que un 3,5% debe destinarse a gasto militar estricto y que hasta un 1,5% adicional puede contabilizar inversiones relacionadas con la seguridad, como infraestructuras críticas, ciberseguridad y resiliencia. Pero el gobierno de Pedro Sánchez rechazó comprometerse con el 5% y situó en el 2,1% del PIB el nivel de gasto que considera necesario para cumplir las capacidades exigidas por la Alianza Atlántica. Y en las urnas, mientras unos partidos defienden incrementar los recursos militares, otros cuestionan esta prioridad y alertan de las consecuencias que puede tener sobre el resto de las políticas públicas.

El PP y Vox apuestan por reforzar la inversión militar

El PP defiende incrementar los recursos destinados a defensa mediante una programación plurianual que permita cumplir los compromisos internacionales de España. La formación de Alberto Núñez Feijóo plantea aprobar una ley de programación y financiación de la defensa para dar estabilidad a las inversiones y planificar las necesidades de las fuerzas armadas a medio y largo plazo. El programa electoral no concreta un porcentaje del PIB que deba alcanzarse, aunque el partido apoya el aumento del gasto que reclama la OTAN.

Vox también apuesta por incrementar la inversión militar, pero pone el acento en el refuerzo de las fuerzas armadas y en las condiciones de sus miembros. El programa de la extrema derecha incluye un aumento del gasto en defensa y una mejora de los salarios de los militares, sin fijar una senda presupuestaria vinculada explícitamente al objetivo del 5% de la OTAN.

Ejército del Mando de Tropas de Montaña en el CMT de San Gregorio | Foto Ejército de Tierra

El PSOE rechaza el 5% y defiende las prioridades sociales

El PSOE defiende una vía intermedia entre el incremento de las capacidades militares y el mantenimiento del gasto social. El programa electoral de Pedro Sánchez reivindica que el gobierno español no aceptó el compromiso del 5% del PIB acordado por la OTAN y defiende que la seguridad europea no puede construirse a costa del estado del bienestar. El ejecutivo ha situado en el 2,1% del PIB los recursos necesarios para cubrir las capacidades identificadas por las fuerzas armadas españolas. La posición socialista también pasa por reforzar la autonomía estratégica europea y reducir la dependencia exterior en materia de seguridad. Así, el PSOE quiere compatibilizar la modernización militar con la continuidad de las políticas sociales, sin asumir el objetivo de gasto que reclama la Alianza Atlántica.

ERC rechaza la escalada militar y Junts reclama retorno industrial

Entre las formaciones catalanas, ERC mantiene una posición contraria al plan de rearme y al incremento del gasto militar. Los republicanos cuestionan que la respuesta a la inestabilidad internacional deba pasar por una escalada de la inversión armamentística y defienden una política exterior basada en la diplomacia y una mayor autonomía europea, alejada de la dependencia militar de Estados Unidos.

Junts per Catalunya, en cambio, considera necesario avanzar hacia una política europea de defensa, pero pone el acento en el retorno económico de las inversiones. En concreto, reclama que Cataluña participe de los recursos destinados a la industria de defensa y no quede al margen de las oportunidades industriales y tecnológicas que puede generar el rearme. Más allá de la cantidad de recursos que se destinen, Junts pone sobre la mesa quién recibirá los contratos, dónde se instalarán las empresas y qué territorios captarán el empleo y la inversión asociadas al sector. La formación no ha concretado un porcentaje propio de gasto militar.

El Frente Amplio quiere reducir las partidas militares

El Frente Amplio plantea una ruptura más clara con la estrategia de rearme. La coalición rechaza explícitamente destinar el 5% del PIB a gasto militar en el marco de la OTAN y defiende una reducción de las partidas militares. Su programa propone reorientar estos recursos hacia la seguridad humana, la protección civil, las emergencias climáticas, la sanidad y la educación. En lugar de aumentar el presupuesto militar, defiende reforzar los servicios y las políticas que considera esenciales para la seguridad de la ciudadanía, y apuesta por una política exterior basada en la cooperación y la resolución dialogada de los conflictos.

Interceptores Bandit X y dron lanzagranadas Gull de la compañía española Armmo

La industria de defensa, otra batalla económica

Más allá de la discrepancia sobre el porcentaje del PIB que se debe destinar a defensa, el rearme abre una disputa sobre el modelo industrial que debe acompañar este aumento de la inversión. Los programas de modernización militar, la fabricación de equipamientos, la tecnología aeroespacial, la ciberseguridad y la investigación pueden movilizar recursos públicos y generar oportunidades para las empresas. La cuestión es cómo se distribuyen los contratos y qué retorno tienen sobre el tejido productivo. En este terreno, la reivindicación de que Cataluña participe de las inversiones es especialmente significativa, en un territorio con presencia de empresas industriales, tecnológicas y de ingeniería que pueden intervenir en diferentes fases de la cadena de valor. El debate también interpela al gobierno español sobre los criterios de adjudicación de los contratos y la capacidad de la industria estatal para ganar peso en el mercado europeo de defensa.

Las diferencias entre las formaciones evidencian que el rearme no es solo una cuestión de política exterior. También es una decisión sobre el destino de los recursos públicos, el peso de la industria militar y el reparto territorial de las inversiones.