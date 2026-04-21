La crisis abierta por la guerra en Oriente Medio y la inestabilidad del precio de los combustibles mantiene en vilo al sector de los transportes y los viajes. Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha descartado que el sector pueda enfrentar una escasez de combustible que pueda desembocar en cancelaciones de viajes en verano. Gándara ha señalado que el suministro de queroseno está «garantizado» y descarta que se produzcan cancelaciones más allá de los «ajustes» derivados de la oferta y la demanda de viajes o la evolución de los costos del sector.

“Los ajustes que algunas compañías aéreas han comunicado se deben más a la situación de mercado que a cualquier posible riesgo de suministro”, ha destacado el presidente de la ALA en una rueda de prensa en Madrid recogida por la ACN. De hecho, Gándara ha destacado que las aerolíneas encaran el verano con «optimismo» a pesar de la situación geopolítica y la inestabilidad del precio del combustible.

Confianza a pesar del encarecimiento del combustible

La guerra en Oriente Medio ha supuesto que el mercado de los combustibles se haya visto afectado. En el caso de los aviones, el combustible utilizado es el queroseno, un combustible que desde el inicio de la guerra ha visto cómo su precio se ha duplicado. “Hay muchas preguntas respecto a si subirán los precios de los billetes; lo que nosotros decimos es que es difícil de prever ahora porque, independientemente de lo que es claro, que hay un incremento de costos para las compañías aéreas, lo que no se sabe tanto es qué parte de este incremento se podrá cubrir vía margen y qué vía incremento de precios. Y por eso, la recomendación es la de siempre: si ya sabes que viajarás este verano, cuanto antes compres el billete, mejor”, ha destacado Gándara. De hecho, la patronal apunta que el precio del queroseno supone alrededor del 30% de los costos operativos de las compañías aéreas, pero señala que la situación en el Estado español es “bastante mejor que la del resto de países de nuestro entorno”.

Un avión despega en la T1 del aeropuerto de El Prat / ACN

“Esto es así por dos motivos. El primero es que de todo el crudo que se importa a todas las refinerías españolas, solo el 11,4% proviene de la zona de conflicto, mientras que hay otros países que tienen una mayor dependencia e importan mucho más crudo afectado por los problemas logísticos y el cierre del estrecho de Ormuz”, ha afirmado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) quien ha añadido que en el Estado español la situación es mejor gracias al refinado, ya que «entre un 80% y un 85% del queroseno de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se produce y se refina aquí».