La frágil paz en Oriente Medio ha vuelto a durar menos de lo esperado, y los mercados de renta variable lo notan. Después de que Estados Unidos atacara un barco comercial iraní mientras pasaba por el estrecho de Ormuz, las perspectivas de un armisticio permanente se han alejado aún más. La agresión ha provocado la ira de los mandos militares iraníes, que han acusado al presidente de EE.UU., Donald Trump, de usar la «piratería armada» contra vehículos civiles; y han adelantado que «pronto responderán con represalias contra el ejército estadounidense». El retorno de las hostilidades ha disparado más de un 6% el precio del petróleo Brent, que vuelve a rozar los 96 dólares, y ha deprimido a los inversores de todo el continente. Los principales índices bursátiles de los 27, con el Ibex 35 a la cabeza, se han levantado este lunes con caídas de entre un 1 y un 2%, en una tendencia que ya se ha repetido en las últimas semanas, siempre que saltaba una chispa entre los dos bandos.

El selectivo español se deja, en la primera hora de trading, un 1,22% de la cotización total. Cabe decir que cae desde máximos elevados, y, incluso con la erosión, queda por encima de los 18.250 puntos. Los principales damnificados, en línea con los vaivenes de los últimos dos meses, han sido la industria pesada, la banca y el sector aeronáutico, que constan entre los sectores más afectados por la crisis petrolera y los daños colaterales que causa en la economía general. La siderúrgica Arcelormittal pierde cerca de un 4% de su valor, y deja las acciones en los 51,6 euros; mientras que el grupo de aerolíneas IAG cae un 3,16%. Tanto el Banco Santander como el BBVA pierden más de un 2%, en paralelo al 1,2% que retroceden Caixabank y el Sabadell. A la contra, como ya se ha convertido en tradición, las energéticas, que ganarán facturación con un petróleo más caro: Repsol sube un 3,25%, mientras Naturgy y Enagas ven cómo sus títulos se encarecen cerca de un 2%.

Alemania y Francia, al mismo ritmo

El panorama se repite en el Dax 40 alemán, que cae con más intensidad que el Ibex: cerca de las diez y media de la mañana, recortaba un 1,54% de su valor total, anclado por los golpes del fabricante aeronáutico MTU (-3,29%) y la firma de software SAP (-3,94%). También caen Volkswagen, Henkel y Adidas, en línea con todas las industriales. A diferencia del Estado, sin embargo, parte de la banca se salva del golpe: Commerzbank gana un 1%, al contrario que Deutsche, que sufre un golpe próximo al 3%.

Imagen de un panel en la sede de la Bolsa de Madrid / Eduardo Parra – Europa Press

Por su parte, el CAC 40 francés se estrella en un 1,1%, marcado por el mal rendimiento de las acciones de las entidades financieras, la gran industria y las firmas de lujo y gran lujo. Desde la apertura del mercado, tanto Hermés como LVMH -el gigante de la familia Arnault, propietario de Louis Vuitton y Hennessy, entre otras marcas de alto standing- pierden más de un 2,5%. Como en el resto de su entorno, las grandes ganadoras son las energéticas, con TotalEnergies en escalada libre próxima al 3%. La gran excepción en el selectivo francés es el automóvil: tras anunciar un primer trimestre satisfactorio, Stellantis -matriz de Fiat, Citroen y Opel, entre otras- se dispara cerca de un 7%, y apunta a revertir meses de malestar por la crisis del automóvil europeo.