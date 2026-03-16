El precio del barril de Brent inicia una nueva semana por encima de los 100 dólares

La economía mundial inicia la tercera semana con la incertidumbre de la guerra en Irán iniciada el 1 de abril. Uno de los grandes sectores afectados es el de la energía y los combustibles, los cuales comienzan una nueva semana superando el umbral de los 100 dólares. El precio del barril de Brent, índice de referencia europeo, ha subido un 2% a primera hora de este lunes y se cotiza por encima de los 105 dólares, lejos de los 72 dólares a los que se cotizaba antes del ataque contra Irán. Por su parte, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), índice de referencia en Estados Unidos, también ha comenzado la jornada con un aumento del 1,7% cotizándose en los 98,57 dólares. Por su parte, el Ibex-35 ha comenzado la jornada con una ligera caída del 0,1% y se ha situado en los 17.041,9 puntos.

Trump pide ayuda para desbloquear el tránsito por el estrecho de Ormuz

El aumento de los precios de los carburantes llega después de que Irán bloquease el tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz, por donde se distribuyen la gran mayoría de los barriles de petróleo y gas natural licuado. Ante esta situación, y una guerra que se ha quedado estancada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido, en tono amenazante, la ayuda de la OTAN para desbloquear el tránsito por Ormuz. Trump ha asegurado que ofrecerá un «muy mal futuro» si los aliados atlánticos no colaboran a fin de reabrir el estrecho de Ormuz. En una entrevista realizada al ‘Financial Times’ y recogida por Europa Press ha afirmado que «es lógico que quienes se beneficien del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí».

Trump ha señalado que China y Europa son los grandes afectados por el bloqueo en Ormuz y que están pendientes de la situación, un hecho por el cual ha asegurado que «si no hay respuesta» o esta no se ajusta a los intereses del líder estadounidense el futuro de la OTAN será «muy malo».

Un petrolero se carga de crudo / EP Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA 09/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La guerra en Irán obliga a abrir las reservas estratégicas de petróleo

El petróleo ha sido la gran incógnita desde el estallido de la guerra en Irán. La crisis desatada ha obligado a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a acordar lanzar al mercado las reservas estratégicas de petróleo. Concretamente, se acordó liberar 400 millones de barriles de crudos para evitar una escalada sin frenos de los precios del petróleo, generando la intervención más importante de la historia del mercado petrolero, ya que supone la liberación de un tercio de todos los fondos petroleros de emergencia públicos.