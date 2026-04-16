Catalunya lidera, con un amplio margen, la adjudicación de programas de los fondos europeos Next Generation en el Estado español. De acuerdo con un informe publicado este jueves por EsadeEcPol, el seguimiento de economía política de la escuela de negocios barcelonesa, el Principado ha recibido concesiones provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 3.722 millones de euros. Con estas adjudicaciones -que no necesariamente están entregadas o ejecutadas aún, como indican los autores del documento- las empresas y entidades catalanas superan en unos 630 millones de euros al segundo territorio con mejor rendimiento, Andalucía, que se ha quedado por debajo de los 3.100 millones; y deja muy atrás en términos absolutos tanto a la Comunidad de Madrid (2.475 millones) como al País Vasco (1.619 millones). Cabe decir que, si se añaden criterios de población, Catalunya baja muchas posiciones en la tabla: el tejido económico catalán recibe unos 479 euros en entregas per cápita, la décima posición entre los territorios del Estado, y muy lejos del País Vasco, Aragón o Baleares, todos ellos con más de 700 euros por persona. Según el documento, esta brecha «sugiere que el efecto escala de las grandes regiones enmascara una distribución matizada» de los fondos comunitarios

Según el informe elaborado por los expertos de Esade, las empresas catalanas ganan a las del resto del Estado en varios ámbitos económicos. En concreto, el Principado ha recibido 626 millones de euros dedicados a iniciativas relacionadas con las infraestructuras de gestión del agua y los residuos, cuatro veces más que cualquier otro ecosistema próximo. También destaca en ayudas a la manufactura (185 millones) y el comercio (337 millones).

Otros montos destacados se registran en ámbitos como las actividades profesionales y técnicas, con unos 220 millones de euros movilizados, en línea con el buen rendimiento de los servicios a empresas en el país en los últimos años. También en la construcción, que ha atraído 961 millones de euros de la UE, solo superados por los 970 millones que ha recibido Andalucía. Llama la atención que el tejido empresarial andaluz haya conseguido superar al catalán en fondos adjudicados para proyectos TIC (311 millones frente a los 231 millones que ha recibido el Principado); dado el dominio de Barcelona y la región metropolitana en la economía digital y tecnológica.

La consejera de Economía, Alícia Romero, en una rueda de prensa / ACN

Aceleración en la adjudicación

De acuerdo con el estudio de Esade, la adjudicación de fondos europeos ha ido mucho más lenta de lo que se podría esperar. Entre 2022 y 2023 la llegada al tejido económico fue imperceptible, en la actualidad se han movilizado unos 63.000 millones de euros vinculados a este mecanismo europeo, muy lejos de los más de 90.000 que se han convocado en formato de transferencias a fondo perdido. En cuanto a la carpeta de préstamos, cabe recordar que el gobierno español renunció a unos 60.000 millones de euros con retorno, aproximadamente el 73% de toda la bolsa de recursos que había ofrecido la Comisión al Estado en este formato.

Según los expertos de Esade, haber superado el umbral de los 60.000 euros adjudicados supone «un avance sustancial respecto de ejercicios anteriores». Ahora bien, cabe recordar que agosto de 2026 marca el final del programa de recuperación, y «el margen para absorber los recursos pendientes se hace más estrecho». De esta manera, las administraciones locales deberán acelerar la concesión y la ejecución de proyectos para no dejar perder los más de 27.000 millones europeos que aún no se han colocado. Los expertos celebran, en este sentido, que el Estado español haya dejado ir las riendas del reparto público, y que haya confiado en las administraciones territoriales, que «han demostrado una capacidad de adaptación razonable» para acelerar la financiación de la actividad económica.

El informe detalla que el buen aprovechamiento de los fondos dependerá ampliamente de la «capacidad de absorción de los fondos» que pueda tener cada sector económico. Es decir, cuánto tiempo tarda una empresa o un segmento de la actividad en trasladar una concesión pública como esta a resultados operativos. En este sentido, el documento alaba a las empresas constructoras, que han conseguido «hacer fluir con más facilidad la inversión hacia obras tangibles». Sin embargo, en ámbitos de relevancia social, como la educación o la salud, ampliamente necesitados de renovaciones estructurales, «continúan recibiendo asignaciones marginales».

En adelante, y con el fin de garantizar que los fondos se aprovechan como es debido, los expertos de Esade recomiendan «ejecuciones de emergencia y cierre de resoluciones»; actuar con decisión en proyectos concretos para «evitar que los fondos se pierdan por el colapso administrativo en los últimos meses». Dado que las administraciones acelerarán tanto como puedan la concesión de la financiación europea, el informe las insta a movilizar capital humano en unidades de soporte técnico de respuesta rápida que permitan actuar a los municipios y territorios con menor capacidad de gestión. También presionan al gobierno español para que den más vía libre a los ejecutivos territoriales para que tomen las decisiones definitivas, y así «eliminar cualquier duplicidad que retrase el flujo de fondos hacia el tejido productivo». «Los próximos meses serán decisivos para determinar si aprovechamos esta oportunidad histórica, o si una parte de los recursos acaba sin ejecutar o sin el impacto transformador que justificó su movilización», concluyen.