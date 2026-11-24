La indústria de l’automòbil catalana rep una bona notícia. El fabricant xinès Chery vol fer un nou salt endavant a Barcelona i elevar fins als 200.000 vehicles anuals la capacitat de producció de la fàbrica d’Ebro a la Zona Franca el 2030. El projecte representa una nova embranzida per a la recuperació industrial de les antigues instal·lacions de Nissan i reforça les perspectives de Catalunya en un dels sectors manufacturers més estratègics de la seva economia. L’objectiu no és només augmentar el nombre de cotxes que surten de la cadena de muntatge, sinó ampliar l’activitat industrial, incorporar nous processos productius i consolidar un ecosistema empresarial al voltant de la planta.
La dimensió de l’aposta és significativa. La companyia preveu que la fàbrica pugui arribar a ocupar fins a 3.000 treballadors quan assoleixi el seu potencial productiu, una xifra que evidencia l’impacte que pot tenir el projecte sobre l’ocupació industrial. La planta ja ha deixat enrere la fase inicial de reindustrialització i ha començat a recuperar capacitat productiva amb la incorporació de noves línies i l’ampliació de les operacions.
De fet, la transformació de l’antiga Nissan ja ha fet un salt important amb la posada en marxa de la nova línia M1, que permet fabricar vehicles amb un procés industrial molt més complet. La instal·lació ha elevat la capacitat potencial de la planta fins als 130.000 vehicles anuals i ha reforçat el pes de les operacions que es duen a terme a Barcelona. Fins ara, part dels models arribaven des de la Xina semiensamblats i es completaven a la Zona Franca. Amb la nova infraestructura, la fabricació incorpora més fases i, per tant, més valor afegit local.
Aquest és precisament un dels elements més rellevants del projecte des del punt de vista de la indústria catalana. L’augment de la producció pot anar acompanyat d’una major localització de processos, més activitat per als proveïdors i noves oportunitats per a les empreses auxiliars de l’automoció. La incorporació de tasques com la soldadura i la pintura, així com la modernització de les instal·lacions, són passos necessaris per avançar cap a una fabricació cada vegada més completa.
La inversió acumulada en la transformació de la planta ja supera els 150 milions d’euros, i Ebro ha anunciat que continuarà destinant recursos a modernitzar les instal·lacions. A més, a principis de novembre la companyia va tancar una operació de finançament de fins a 200 milions d’euros amb el banc públic xinès Eximbank per afrontar les inversions previstes i consolidar el creixement industrial. La primera disposició serà d’uns 35 milions d’euros, destinats a adequar les línies de producció i pintura.
Una segona vida per a la indústria de l’automòbil
La recuperació de la Zona Franca té també una dimensió simbòlica i econòmica que va més enllà de les xifres de producció. El tancament de Nissan el desembre del 2021 va suposar un cop molt dur per al sector industrial català, tant per la pèrdua de llocs de treball directes com per l’impacte sobre una extensa xarxa de proveïdors i empreses auxiliars. La reindustrialització de les instal·lacions, amb l’aliança entre Ebro EV Motors i Chery, ha permès recuperar una activitat que semblava difícil de substituir.
Ara, el repte és convertir aquesta recuperació en un projecte industrial de llarg recorregut. La planta compta amb una plantilla de més de 1.500 treballadors i el grup Ebro Motors supera els 2.000 empleats. La companyia també ha incorporat nous perfils professionals, especialment vinculats a l’enginyeria i als processos industrials, i manté l’objectiu d’ampliar l’activitat a mesura que creixi la producció.
La trajectòria comercial d’Ebro és un altre dels elements que alimenten les expectatives. La marca va vendre al voltant de 14.000 vehicles el 2025 i preveu situar-se entre les 25.000 i les 30.000 unitats el 2026. L’ampliació de la gamma i l’increment de la capacitat productiva han de permetre consolidar el creixement i donar més càrrega de treball a la fàbrica barcelonina.
Barcelona, porta d’entrada al mercat europeu
Per a Chery, la ubicació de Barcelona té una importància estratègica. La multinacional xinesa vol reforçar la seva presència al mercat europeu i disposar d’una base industrial des de la qual fabricar vehicles per als consumidors del continent. Produir a Europa també li permet adaptar-se millor a les condicions comercials comunitàries i reduir l’exposició als aranzels que afecten els vehicles elèctrics importats de la Xina.
L’aliança amb Ebro combina la tecnologia i la capacitat de producció del grup asiàtic amb una marca recuperada a l’Estat espanyol i amb una fàbrica que ja té una llarga tradició automobilística. La previsió és que la planta incorpori progressivament nous models de Chery, incloses les marques Omoda i Jaecoo, al costat dels vehicles d’Ebro.
El creixement, però, no està exempt de reptes. Arribar als 200.000 cotxes anuals requerirà noves inversions, més demanda comercial i una ampliació de les capacitats industrials. També serà determinant que una part creixent dels components i dels processos de fabricació es localitzin a Catalunya i a Europa, de manera que l’augment de producció tingui un efecte multiplicador sobre el teixit industrial del territori.
En qualsevol cas, l’aposta de Chery és un senyal positiu per a l’automoció catalana en un moment de transformació profunda del sector, marcat per l’electrificació, la competència internacional i la reorganització de les cadenes de subministrament. La possibilitat que Barcelona torni a fabricar centenars de milers de vehicles anuals confirma que Catalunya manté capacitat per atraure grans projectes industrials i continuar tenint un paper rellevant en el mapa europeu de l’automòbil.