La industria del automóvil catalana recibe una buena noticia. El fabricante chino Chery quiere dar un nuevo salto adelante en Barcelona y elevar hasta 200.000 vehículos anuales la capacidad de producción de la fábrica de Ebro en la Zona Franca para 2030. El proyecto representa un nuevo impulso para la recuperación industrial de las antiguas instalaciones de Nissan y refuerza las perspectivas de Cataluña en uno de los sectores manufactureros más estratégicos de su economía. El objetivo no es solo aumentar el número de coches que salen de la cadena de montaje, sino ampliar la actividad industrial, incorporar nuevos procesos productivos y consolidar un ecosistema empresarial alrededor de la planta.

La dimensión de la apuesta es significativa. La compañía prevé que la fábrica pueda llegar a ocupar hasta 3.000 trabajadores cuando alcance su potencial productivo, una cifra que evidencia el impacto que puede tener el proyecto sobre el empleo industrial. La planta ya ha dejado atrás la fase inicial de reindustrialización y ha comenzado a recuperar capacidad productiva con la incorporación de nuevas líneas y la ampliación de las operaciones.

Un coche en fabricación en la nueva línea de producción M1 de Ebro en la planta de la Zona Franca. Autor: Maria Asmarat / ACN

De hecho, la transformación de la antigua Nissan ya ha dado un salto importante con la puesta en marcha de la nueva línea M1, que permite fabricar vehículos con un proceso industrial mucho más completo. La instalación ha elevado la capacidad potencial de la planta hasta 130.000 vehículos anuales y ha reforzado el peso de las operaciones que se llevan a cabo en Barcelona. Hasta ahora, parte de los modelos llegaban desde China semiensamblados y se completaban en la Zona Franca. Con la nueva infraestructura, la fabricación incorpora más fases y, por tanto, más valor añadido local.

Este es precisamente uno de los elementos más relevantes del proyecto desde el punto de vista de la industria catalana. El aumento de la producción puede ir acompañado de una mayor localización de procesos, más actividad para los proveedores y nuevas oportunidades para las empresas auxiliares de la automoción. La incorporación de tareas como la soldadura y la pintura, así como la modernización de las instalaciones, son pasos necesarios para avanzar hacia una fabricación cada vez más completa.

La inversión acumulada en la transformación de la planta ya supera los 150 millones de euros, y Ebro ha anunciado que continuará destinando recursos a modernizar las instalaciones. Además, a principios de noviembre la compañía cerró una operación de financiación de hasta 200 millones de euros con el banco público chino Eximbank para afrontar las inversiones previstas y consolidar el crecimiento industrial. La primera disposición será de unos 35 millones de euros, destinados a adecuar las líneas de producción y pintura.

Una segunda vida para la industria del automóvil

La recuperación de la Zona Franca tiene también una dimensión simbólica y económica que va más allá de las cifras de producción. El cierre de Nissan en diciembre de 2021 supuso un golpe muy duro para el sector industrial catalán, tanto por la pérdida de puestos de trabajo directos como por el impacto sobre una extensa red de proveedores y empresas auxiliares. La reindustrialización de las instalaciones, con la alianza entre Ebro EV Motors y Chery, ha permitido recuperar una actividad que parecía difícil de sustituir.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en una reunión con la china Chery / ACN

Ahora, el reto es convertir esta recuperación en un proyecto industrial de largo recorrido. La planta cuenta con una plantilla de más de 1.500 trabajadores y el grupo Ebro Motors supera los 2.000 empleados. La compañía también ha incorporado nuevos perfiles profesionales, especialmente vinculados a la ingeniería y a los procesos industriales, y mantiene el objetivo de ampliar la actividad a medida que crezca la producción.

La trayectoria comercial de Ebro es otro de los elementos que alimentan las expectativas. La marca vendió alrededor de 14.000 vehículos en 2025 y prevé situarse entre las 25.000 y las 30.000 unidades en 2026. La ampliación de la gama y el incremento de la capacidad productiva deben permitir consolidar el crecimiento y dar más carga de trabajo a la fábrica barcelonesa.

Barcelona, puerta de entrada al mercado europeo

Para Chery, la ubicación de Barcelona tiene una importancia estratégica. La multinacional china quiere reforzar su presencia en el mercado europeo y disponer de una base industrial desde la cual fabricar vehículos para los consumidores del continente. Producir en Europa también le permite adaptarse mejor a las condiciones comerciales comunitarias y reducir la exposición a los aranceles que afectan a los vehículos eléctricos importados de China.

La alianza con Ebro combina la tecnología y la capacidad de producción del grupo asiático con una marca recuperada en el Estado español y con una fábrica que ya tiene una larga tradición automovilística. La previsión es que la planta incorpore progresivamente nuevos modelos de Chery, incluidas las marcas Omoda y Jaecoo, junto a los vehículos de Ebro.

El crecimiento, sin embargo, no está exento de retos. Llegar a los 200.000 coches anuales requerirá nuevas inversiones, más demanda comercial y una ampliación de las capacidades industriales. También será determinante que una parte creciente de los componentes y de los procesos de fabricación se localicen en Cataluña y en Europa, de manera que el aumento de producción tenga un efecto multiplicador sobre el tejido industrial del territorio.

En cualquier caso, la apuesta de Chery es una señal positiva para la automoción catalana en un momento de transformación profunda del sector, marcado por la electrificación, la competencia internacional y la reorganización de las cadenas de suministro. La posibilidad de que Barcelona vuelva a fabricar cientos de miles de vehículos anuales confirma que Cataluña mantiene la capacidad para atraer grandes proyectos industriales y continuar teniendo un papel relevante en el mapa europeo del automóvil.