Accelerar el creixement internacional d’una empresa mitjançant la compra de marques consolidades permet entrar de forma ràpida en nous mercats, guanyar quota i incorporar de cop el prestigi i la clientela que altres companyies han construït durant anys. Fer-ho amb èxit no és senzill, però algunes empreses catalanes se n’han sortit. Puig n’és un dels exemples més visibles a Catalunya, amb una cartera que inclou noms com Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier i Byredo. Però l’estratègia va molt més enllà del luxe. Fluidra, Grifols, Europastry i BlueSun també han recorregut a adquisicions, fusions o compres de divisions de negoci per reforçar la seva presència internacional.
Les operacions responen a lògiques diferents segons el sector: des de sumar marques amb una identitat pròpia fins a incorporar tecnologia, capacitat productiva o xarxes de distribució. El resultat és una expansió que permet a empreses vinculades a Catalunya guanyar dimensió global sense haver de construir des de zero tots els actius necessaris per competir en cada mercat.
Puig, de l’empresa familiar al luxe global
Puig és el cas més emblemàtic d’aquesta fórmula. Fundada a Barcelona el 1914, l’empresa ha passat de ser un negoci familiar de perfumeria a convertir-se en un grup internacional de bellesa, moda i fragàncies amb un portafolis de marques pròpies i adquirides. La companyia ha construït aquesta dimensió global combinant el desenvolupament de productes propis amb la incorporació de firmes que ja tenien una identitat consolidada. Una de les operacions decisives va arribar el 1987, quan Puig va adquirir el negoci de Paco Rabanne, incloent-hi la moda i els complements. La incorporació va donar al grup una marca amb una personalitat molt definida i projecció internacional, que amb els anys es convertiria en un dels pilars del seu negoci de fragàncies.
El 1995, Puig va adquirir la divisió de moda de la novaiorquesa Carolina Herrera, després d’haver iniciat el desenvolupament de perfums sota aquesta marca el 1988. L’operació va permetre reforçar una relació que combinava moda, perfumeria i una imatge associada al luxe. La firma nord-americana s’ha consolidat des d’aleshores com una de les marques més reconegudes del grup. Un altre pas important va ser l’entrada a Jean Paul Gaultier el 2011, quan Puig en va adquirir una participació majoritària. El 2016, el grup va integrar plenament el negoci de fragàncies de la firma francesa. La trajectòria il·lustra com l’expansió no sempre es produeix amb una única compra: també pot avançar a través de diverses operacions que amplien progressivament el control sobre una marca i les seves activitats.
L’estratègia ha continuat amb adquisicions com les de Penhaligon’s i L’Artisan Parfumeur, el 2015; la participació majoritària en Charlotte Tilbury, el 2020; i l’entrada en marques com Byredo, el 2022, i Dr. Barbara Sturm, el 2024. Aquestes operacions han ampliat la presència de Puig en segments diferents, des de la perfumeria de nínxol fins al maquillatge i la cura de la pell. Després de començar a cotitzar a la borsa espanyola el maig del 2024, el grup ha reforçat la seva projecció com a actor internacional de la bellesa. La seva evolució mostra com una empresa amb origen català pot competir globalment no només fabricant productes, sinó també gestionant marques amb identitats, públics i mercats propis.
Fluidra: més enllà de la piscina
En un sector molt diferent, Fluidra ha seguit una via semblant per reforçar la seva posició internacional. El grup, amb seu a Sant Cugat del Vallès, està especialitzat en equipament i solucions per a piscines i wellness. El 2018 va culminar la fusió amb la nord-americana Zodiac Pool Solutions, una operació que va donar lloc a un grup de més dimensió i amb una cartera ampliada de marques reconegudes al mercat mundial. La integració va sumar al negoci de Fluidra marques com Zodiac, Polaris i Jandy, amb una presència destacada en equipaments, neteja i manteniment de piscines. L’operació no va ser una compra de marques aïllades, sinó una combinació empresarial que va permetre reforçar la capacitat industrial, comercial i tecnològica del grup.
En el moment de tancar-se la fusió, la companyia combinada preveia unes vendes d’aproximadament 1.300 milions d’euros i una plantilla de 5.500 treballadors, amb presència en més de 45 països. La seu global es va mantenir en territori català, mentre que l’operació va reforçar l’accés de Fluidra al mercat nord-americà, un dels més importants per a la indústria de la piscina. El cas exemplifica com les fusions i les adquisicions poden accelerar l’expansió geogràfica d’una empresa industrial. Per comptes de créixer únicament amb vendes orgàniques, Fluidra va guanyar escala i va integrar marques que ja tenien reconeixement entre distribuïdors i consumidors.
Grifols: adquisicions per reforçar el negoci dels hemoderivats
En l’àmbit de la salut, Grifols ha utilitzat les adquisicions per ampliar la seva capacitat de producció, l’accés al plasma i la presència internacional. El grup amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha construït part del seu posicionament global mitjançant operacions que han incorporat empreses i actius estratègics, més que no pas marques de consum. Una de les més rellevants va ser la compra de Talecris Biotherapeutics (EUA), anunciada el 2010 i completada el 2011. L’operació va reforçar la presència de Grifols a Amèrica del Nord i va ampliar la seva activitat en medicaments derivats del plasma. La integració va contribuir a consolidar el grup com un dels principals actors internacionals d’aquest mercat. El 2022, Grifols va completar l’adquisició de Biotest, companyia alemanya especialitzada en hematologia i immunologia clínica. L’operació va ampliar el portafolis de productes i va reforçar la xarxa europea de centres de plasma del grup. Grifols va passar a controlar el 96,2% dels drets de vot de Biotest i a tenir el 69,72% del seu capital.
A diferència de Puig, l’objectiu principal d’aquestes operacions no és explotar el valor d’una marca davant del consumidor, sinó incorporar tecnologia, productes, capacitat productiva i accés a matèries primeres essencials per al negoci. Tanmateix, la lògica empresarial és similar: adquirir actius que permetin accelerar el creixement i consolidar una posició en mercats internacionals especialitzats.
Europastry: créixer incorporant capacitat productiva
Europastry, el grup familiar especialitzat en pa i brioixeria congelada, també ha recorregut a les adquisicions per reforçar la seva dimensió internacional. La companyia ha combinat l’expansió de les seves plantes i xarxes comercials amb operacions que li permeten ampliar la capacitat productiva i l’oferta.
El desembre del 2022, Europastry va completar la compra del negoci de fabricació de productes de brioixeria congelada de Dawn Foods a Europa, Àfrica, l’Orient Mitjà i la regió d’Àsia-Pacífic. La transacció va incloure la planta de producció que Dawn tenia a Steenbergen, als Països Baixos, les capacitats d’innovació i desenvolupament situades a Evesham, al Regne Unit, i les relacions comercials amb els clients d’aquestes regions. Aquest cas exemplifica com l’expansió internacional també pot basar-se en la incorporació selectiva d’actius industrials i comercials, sense absorbir la companyia venedora. En un sector en què l’escala, la logística i la innovació són determinants, incorporar una activitat ja operativa pot accelerar el creixement i reduir el temps necessari per entrar o consolidar-se en nous mercats.
BlueSun: marques de neteja amb projecció europea
El sector dels productes de neteja ofereix un altre exemple, amb una particularitat: BlueSun està participada pel fons d’inversió PHI Industrial. L’empresa ha crescut incorporant marques consolidades en mercats europeus i ampliant la seva activitat industrial.
El març del 2024, BlueSun va formalitzar l’acord per adquirir DAZ, una marca britànica de detergent per a la roba propietat de Procter & Gamble, amb presència al Regne Unit i Irlanda. L’operació va permetre a BlueSun incorporar una marca amb una llarga trajectòria i reforçar la seva activitat en el segment de la cura de la roba. El 2025, la companyia va fer un nou pas amb l’adquisició del 100% de l’empresa alemanya Fit GmbH, especialitzada en productes de neteja i cura personal. Amb aquesta operació, BlueSun va ampliar la seva presència industrial europea i va reforçar el seu portafolis amb una marca consolidada al mercat alemany. La companyia ha articulat el creixement combinant marques pròpies, marques adquirides i acords de fabricació per a tercers. Aquest model li permet operar en diferents mercats amb productes adaptats als hàbits de consum locals, alhora que aprofita capacitats productives i comercials ja existents.
Una mateixa estratègia, sectors diferents
Els casos de Puig, Fluidra, Grifols, Europastry i BlueSun mostren que l’expansió empresarial internacional pot adoptar formes molt diferents. En la perfumeria, el valor rau sovint en la identitat, la reputació i la capacitat de convertir una marca en un actiu global. En la indústria, la salut o l’alimentació, les adquisicions poden servir sobretot per guanyar escala, tecnologia, xarxa comercial o capacitat productiva.
Tampoc totes les empreses parteixen de la mateixa estructura de propietat ni totes les operacions tenen el mateix abast. Puig és un grup familiar cotitzat; Fluidra ha crescut amb una gran fusió internacional; Grifols ha incorporat empreses que reforcen el seu negoci biomèdic; Europastry ha adquirit una divisió industrial, i BlueSun, participada per PHI Industrial, ha incorporat marques de consum i una companyia alemanya.