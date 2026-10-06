El grup bancari francès BPCE entra al Sabadell amb un 7% i esdevé soci estratègic

El grup bancari francès BPCE ha entrat en el capital de Banc Sabadell amb una participació d’aproximadament el 7%, en una operació que va més enllà d’una inversió financera i que obre la porta a una aliança estratègica entre dues entitats amb una forta implantació en el negoci empresarial. BPCE ha adquirit la participació mitjançant compres al mercat i instruments financers i ha comunicat la seva voluntat de convertir-se en accionista estable i a llarg termini del banc català.
L’operació arriba menys d’un any després del fracàs de l’OPA del BBVA sobre el Sabadell i reforça l’estructura accionarial de l’entitat en un moment en què el banc ha recuperat el seu projecte en solitari. BPCE, segon grup bancari de França i quart de la zona euro per capital, també preveu iniciar les converses amb els supervisors espanyols i europeus per incorporar un representant al consell d’administració del Sabadell, sempre subjecte a les autoritzacions corresponents.
Una participació que pot arribar al 9,9%
BPCE no té previst superar el 9,9% del capital del Sabadell. Per tant, l’entrada del grup francès no planteja una operació de control ni una nova temptativa de concentració bancària, sinó la construcció d’una relació estable entre els dos grups. A preus actuals de mercat, el 7% del Sabadell equival a una inversió d’uns 1.190 milions d’euros, tot i que les dues entitats no han comunicat oficialment el valor de la transacció.
La participació dona a BPCE la condició d’accionista estratègic i li permetrà participar més directament en l’evolució del banc, mentre que per al Sabadell suposa incorporar al seu accionariat un dels grans grups bancaris europeus. El president del Sabadell, Josep Oliu, ha destacat que l’entrada de BPCE reforça la solidesa i l’estabilitat de la base accionarial de l’entitat.
L’acord també preveu explorar diferents vies de cooperació empresarial. Les converses se centraran especialment en la banca corporativa i d’inversió, el lísing d’equipaments, el crèdit al consum i els serveis per a clients amb activitat internacional. Les dues entitats esperen haver identificat les principals àrees de col·laboració a començaments del 2027.
Dos bancs amb una forta aposta pel negoci empresarial
La complementarietat entre els dos grups és un dels elements que explica l’operació. Banc Sabadell té una posició especialment rellevant en el finançament d’empreses, pimes i autònoms a Espanya, mentre que BPCE disposa d’una àmplia activitat internacional a través de les seves diferents divisions, entre les quals hi ha Natixis, especialitzada en banca corporativa i d’inversió.
BPCE dona servei a uns 36 milions de clients a tot el món i compta amb uns 110.000 empleats. A França opera principalment a través de les xarxes Banque Populaire i Caisse d’Épargne, mentre que a Europa té presència, entre altres mercats, a Portugal a través de novobanco i en el finançament d’equipaments i el crèdit al consum.
Per la seva banda, el Sabadell compta amb uns 200.000 milions d’euros d’actius i set milions de clients. En el primer semestre del 2026 va obtenir un benefici atribuït de 971 milions d’euros. El banc ha reforçat durant els darrers mesos el seu projecte independent després de la sortida de TSB i de la fallida de l’operació del BBVA, i ha posat el focus en el creixement rendible, la digitalització i el negoci amb empreses.
El Sabadell reforça el seu projecte independent
L’entrada de BPCE es produeix en un moment especialment rellevant per al Sabadell. L’entitat va resistir l’oferta del BBVA, que finalment no va prosperar el 2025, i ha continuat desenvolupant el seu pla estratègic com a banc independent. El mercat rep ara l’entrada d’un gran grup europeu que, a diferència del BBVA, no planteja una absorció sinó una participació minoritària amb vocació de llarg termini.
El moviment també pot donar més recorregut europeu al Sabadell. L’objectiu declarat de BPCE és reforçar la seva presència al continent i aprofitar la implantació del banc espanyol per desenvolupar nous negocis, especialment en aquelles àrees en què les dues entitats poden complementar les seves capacitats.
Les converses entre BPCE i Sabadell continuaran durant els pròxims mesos. El resultat pot acabar configurant una aliança empresarial més àmplia, però de moment les dues entitats mantenen l’operació dins dels límits d’una participació minoritària i sense intenció declarada del grup francès d’assolir el control del banc.