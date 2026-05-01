El Banc Sabadell ha tancat la venda de la banca comercial minorista TBS al Santander per 3.300 milions d’euros i abonarà el ‘macrodividend’ el 29 de maig. El preu de venda acordat han estat els 2.650 milions de lliures (3.072 milions d’euros) pactats inicialment, a més dels 213 milions (247 milions d’euros) de valor net tangible que s’han generat des que es va acordar l’operació. “Hem tancat una operació molt rellevant per al sector financer britànic. TSB és avui una història d’èxit al Regne Unit gràcies a l’excel·lent feina que ha desenvolupat tot l’equip els últims anys”, ha afirmat el fins ara conseller delegat de TSB i pròxim conseller delegat de Banc Sabadell, Marc Armengol.
En els últims dies, Santander ja havia indicat que havia rebut el vistiplau dels reguladors per a l’autorització i que es tancaria properament. L’altra gran operació pendent, que és la compra de Webster als Estats Units, està previst que es tanqui el tercer trimestre de l’any. En haver-se tancat ja l’operació, el banc ha anunciat que distribuirà entre els seus accionistes el ‘macrovidvidend’ vinculat a la venda que va prometre en el seu moment. L’abonament serà de 50 cèntims per acció i es pagarà el pròxim 29 de maig.
Aquest dividend extraordinari, sumat als dividends que repartirà l’entitat i els programes de recompra i d’amortització d’accions, situarà la retribució total als accionistes en 6.450 milions d’euros per al període 2025-2027. L’operació genera a Sabadell una plusvàlua de 400 punts bàsics de capital, tot i que s’acabarà reduint un cop s’aboni el dividend. Així mateix, s’ha generat una plusvàlua comptable a nivell de 300 milions d’euros, una vegada considerats tots els impactes de l’operació.
Més de 600 milions en dividends en una dècada
Banc Sabadell va adquirir l’entitat britànica el 2015. Des d’aleshores, ha augmentat el llibre de crèdit des dels 26.400 milions (30.607 milions d’euros) fins als 36.300 milions de lliures (42.084 milions d’euros) al tancament del 2025, alhora que ha millorat la seva ràtio d’eficiència del 6 5,3% al 12,6%. En aquest temps, Banc Sabadell ha percebut aquesta dècada més de 600 milions d’euros en dividends de la seva filial.
A la transacció, també s’han traspassat a Santander UK altres instruments de capital i valors no vençuts, emesos per TSB i subscrits per Banc Sabadell, per un import de 1.217 milions de lliures (1.411 milions d’euros). Banc Sabadell s’ha compromès amb Banco Santander a no competir al mercat britànic durant els 24 mesos següents al tancament de l’operació. Mantindrà la sucursal que té al Regne Unit amb què recolza les empreses en els seus negocis a l’exterior, i també podrà continuar operant en aquest mercat a través de la divisió de banca corporativa (CIB).