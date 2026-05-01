El Banco Sabadell ha cerrado la venta de la banca comercial minorista TBS al Santander por 3.300 millones de euros y abonará el ‘macrodividendo’ el 29 de mayo. El precio de venta acordado ha sido de 2.650 millones de libras (3.072 millones de euros) pactados inicialmente, además de los 213 millones (247 millones de euros) de valor neto tangible que se han generado desde que se acordó la operación. «Hemos cerrado una operación muy relevante para el sector financiero británico. TSB es hoy una historia de éxito en el Reino Unido gracias al excelente trabajo que ha desarrollado todo el equipo los últimos años», ha afirmado el hasta ahora consejero delegado de TSB y próximo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol.

En los últimos días, Santander ya había indicado que había recibido el visto bueno de los reguladores para la autorización y que se cerraría próximamente. La otra gran operación pendiente, que es la compra de Webster en Estados Unidos, está previsto que se cierre el tercer trimestre del año. Al haberse cerrado ya la operación, el banco ha anunciado que distribuirá entre sus accionistas el ‘macrodividendo’ vinculado a la venta que prometió en su momento. El abono será de 50 céntimos por acción y se pagará el próximo 29 de mayo.

Este dividendo extraordinario, sumado a los dividendos que repartirá la entidad y los programas de recompra y de amortización de acciones, situará la retribución total a los accionistas en 6.450 millones de euros para el período 2025-2027. La operación genera a Sabadell una plusvalía de 400 puntos básicos de capital, aunque se acabará reduciendo una vez se abone el dividendo. Asimismo, se ha generado una plusvalía contable a nivel de 300 millones de euros, una vez considerados todos los impactos de la operación.

El consejero delegado saliente del Sabadell, César González-Bueno, y su sucesor, Marc Armengol / Banc Sabadell

Más de 600 millones en dividendos en una década

Banco Sabadell adquirió la entidad británica en 2015. Desde entonces, ha aumentado el libro de crédito desde los 26.400 millones (30.607 millones de euros) hasta los 36.300 millones de libras (42.084 millones de euros) al cierre de 2025, a la vez que ha mejorado su ratio de eficiencia del 5,3% al 12,6%. En este tiempo, Banco Sabadell ha percibido esta década más de 600 millones de euros en dividendos de su filial.

En la transacción, también se han traspasado a Santander UK otros instrumentos de capital y valores no vencidos, emitidos por TSB y suscritos por Banco Sabadell, por un importe de 1.217 millones de libras (1.411 millones de euros). Banco Sabadell se ha comprometido con Banco Santander a no competir en el mercado británico durante los 24 meses siguientes al cierre de la operación. Mantendrá la sucursal que tiene en el Reino Unido con la que apoya a las empresas en sus negocios en el exterior, y también podrá continuar operando en este mercado a través de la división de banca corporativa (CIB).