El grupo bancario francés BPCE ha entrado en el capital de Banco Sabadell con una participación de aproximadamente el 7%, en una operación que va más allá de una inversión financiera y que abre la puerta a una alianza estratégica entre dos entidades con una fuerte implantación en el negocio empresarial. BPCE ha adquirido la participación mediante compras en el mercado e instrumentos financieros y ha comunicado su voluntad de convertirse en accionista estable y a largo plazo del banco catalán.

La operación llega menos de un año después del fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell y refuerza la estructura accionarial de la entidad en un momento en que el banco ha recuperado su proyecto en solitario. BPCE, segundo grupo bancario de Francia y cuarto de la zona euro por capital, también prevé iniciar las conversaciones con los supervisores españoles y europeos para incorporar un representante en el consejo de administración del Sabadell, siempre sujeto a las autorizaciones correspondientes.

Una participación que puede llegar al 9,9%

BPCE no tiene previsto superar el 9,9% del capital del Sabadell. Por lo tanto, la entrada del grupo francés no plantea una operación de control ni un nuevo intento de concentración bancaria, sino la construcción de una relación estable entre los dos grupos. A precios actuales de mercado, el 7% del Sabadell equivale a una inversión de unos 1.190 millones de euros, aunque las dos entidades no han comunicado oficialmente el valor de la transacción.

La participación otorga a BPCE la condición de accionista estratégico y le permitirá participar más directamente en la evolución del banco, mientras que para el Sabadell supone incorporar a su accionariado a uno de los grandes grupos bancarios europeos. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha destacado que la entrada de BPCE refuerza la solidez y la estabilidad de la base accionarial de la entidad.

El acuerdo también prevé explorar diferentes vías de cooperación empresarial. Las conversaciones se centrarán especialmente en la banca corporativa y de inversión, el leasing de equipamiento, el crédito al consumo y los servicios para clientes con actividad internacional. Las dos entidades esperan haber identificado las principales áreas de colaboración a comienzos del 2027.

El Sabadell tiene nuevo socio estratégico EUROPA PRESS

Dos bancos con una fuerte apuesta por el negocio empresarial

La complementariedad entre los dos grupos es uno de los elementos que explica la operación. Banco Sabadell tiene una posición especialmente relevante en la financiación de empresas, pymes y autónomos en España, mientras que BPCE dispone de una amplia actividad internacional a través de sus diferentes divisiones, entre las que se encuentra Natixis, especializada en banca corporativa y de inversión.

BPCE da servicio a unos 36 millones de clientes en todo el mundo y cuenta con unos 110.000 empleados. En Francia opera principalmente a través de las redes Banque Populaire y Caisse d’Épargne, mientras que en Europa tiene presencia, entre otros mercados, en Portugal a través de novobanco y en el financiamiento de equipamientos y el crédito al consumo.

Por su parte, el Sabadell cuenta con unos 200.000 millones de euros en activos y siete millones de clientes. En el primer semestre del 2026 obtuvo un beneficio atribuido de 971 millones de euros. El banco ha reforzado durante los últimos meses su proyecto independiente tras la salida de TSB y el fracaso de la operación del BBVA, y ha puesto el foco en el crecimiento rentable, la digitalización y el negocio con empresas.

El Sabadell refuerza su proyecto independiente

La entrada de BPCE se produce en un momento especialmente relevante para el Sabadell. La entidad resistió la oferta del BBVA, que finalmente no prosperó en 2025, y ha continuado desarrollando su plan estratégico como banco independiente. El mercado recibe ahora la entrada de un gran grupo europeo que, a diferencia del BBVA, no plantea una absorción sino una participación minoritaria con vocación de largo plazo.

El movimiento también puede dar más recorrido europeo al Sabadell. El objetivo declarado de BPCE es reforzar su presencia en el continente y aprovechar la implantación del banco español para desarrollar nuevos negocios, especialmente en aquellas áreas en las que las dos entidades pueden complementar sus capacidades.

Las conversaciones entre BPCE y Sabadell continuarán durante los próximos meses. El resultado puede acabar configurando una alianza empresarial más amplia, pero de momento las dos entidades mantienen la operación dentro de los límites de una participación minoritaria y sin intención declarada del grupo francés de alcanzar el control del banco.