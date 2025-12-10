Els empresaris espanyols veuen “més que generosa” una pujada de l’SMI de l’1,5%

Les patronals espanyoles s’armen ja per al combat de la pujada anual del salari mínim interprofessional que acostumen a protagonitzar els darrers cursos. La CEOE i la CEPYME plantegen una pujada del sòl retributiu de l’estat de l’1,5%, que el portaria fins als 1.202 euros bruts en 14 pagues. La iniciativa empresarial està lluny de la que reclamen els sindicats, que ja han posat sobre la taula un augment de l’SMI del 7,5% que el portaria als 1.273 euros. A parer del president dels grans empresaris espanyols, Antonio Garamendi, la seva proposta és “més que generosa”; i fins i tot “podria ser” que arribin a la taula de diàleg social contemplant una “pujada zero” per al 2026.
En declaracions als mitjans després d’una trobada empresarial amb el conseller delegat de Cànon Espanya, Itàlia i Portugal, Javier Tabernero, Garamendi ha atacat els sindicats pels càlculs que els han portat a reclamar aquest 7,5%. Cal recordar que Comissions Obreres i la UGT sostenen que l’SMI hauria de vincular-se estrictament a la recomanació de la Carta Social Europea i, per tant, mantenir-se en un 60% del salari mitjà. Segons la CEOE, les organitzacions de treballadors haurien fet càlculs que “no tenen passada” per arribar a la xifra que portaran al ministeri: asseguren que la seva visió no coincideix amb les dades de l’EPA, i deixen fora sectors com el primari o les cures domèstiques, amb règims propis.
Un SMI “massa alt”
“Ens sembla increïble que es facin servir uns barems que no compten amb els sectors que justament pateixen el salari mínim, i a on justament s’està perdent ocupació”, etziba Garamendi. Incloent-hi aquestes branques de l’economia, històricament molt pitjor pagades, el salari mitjà baixa i, així, l’empresariat hauria de millorar molt menys les retribucions per complir amb les guies comunitàries. De fet, comença a esmenar les pujades dels últims anys, i assegura que “s’ha elevat l’SMI bastant per sobre del que hauria de ser”. “Si es juga amb estadístiques que no són amb les que s’hauria de treballar, no surten els càlculs”, ha pressionat.
En les seves declaracions, el líder de l’empresariat espanyol ha insistit que les millores laborals que proposen sindicats i ministeri de Treball contravenen la negociació col·lectiva; atès que bloquegen les negociacions d’una munió de convenis col·lectius. Segons Garamendi, hi ha “un munt de comunitats autònomes” a on les pujades de l’SMI estan per sobre del sou mitjà, especialment en els casos de les regions amb un monocultiu turístic més pronunciat. Aquest cost, sosté, el pagaran les empreses, “especialment les petites i mitjanes, que són les que estan perdent ocupació”. També ha volgut girar l’atenció cap a l’absentisme laboral, el gran cavall de batalla de les empreses, que assegura que és “el gran drama” de l’economia espanyola. “Parlem de tot, no parlem només de com de bé quedo jo perquè em votin”, ha reblat.