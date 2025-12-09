La Comissió Europea ha obert una investigació formal contra Google per entrenar els seus sistemes d’intel·ligència artificial amb contingut de mitjans de comunicació i plataformes com YouTube sense pagar una compensació adequada als seus creadors. Brussel·les sospita que amb aquestes pràctiques anticompetitives, el gegant tecnològic abusa del seu poder a Internet per obtenir un avantatge en el nou mercat de la IA, que mou milers de milions d’euros i ha generat una competència sense quarter entre les principals multinacionals del sector. Si la investigació confirma les sospites de la Comissió Europea, Google s’exposa a una multa milionària.
“La IA està aportant una innovació notable i nombrosos beneficis a les persones i les empreses de tota Europa, però aquest progrés no pot anar en detriment dels principis fonamentals de les nostres societats”, ha dit la vicepresidenta de l’executiu comunitari responsable de Competència, Teresa Ribera, en un comunicat. “Google podria haver imposat condicions injustes a editors i creadors de contingut, perjudicant els desenvolupadors de models d’IA rivals”.
Un abús de poder que vulnera les normes de competència
Per això, Brussel·les investigarà si Google vulnera les normes comunitàries de competència que prohibeixen a les companyies com Google abusar de la seva posició dominant en el mercat per treure un benefici respecte als seus rivals. En concret, els serveis comunitaris han trobat indicis que la multinacional estatunidenca ha utilitzat contingut d’editors web per proporcionar serveis generatius impulsats per IA –coneguts com Resum IA i Mode IA– a les seves pàgines de resultats sense oferir-los una compensació adequada ni donar-los la possibilitat de rebutjar l’ús d’aquest contingut. “Molts editors depenen de la Cerca de Google per al trànsit d’usuaris i no volen arriscar-se a perdre-hi l’accés”, afirma el comunicat.
La Comissió Europea també investigarà si Google ha utilitzat vídeos i altres continguts pujats a YouTube per entrenar els seus models d’IA generativa en les mateixes condicions abusives, és a dir, sense compensació ni possibilitat de rebutjar aquest ús. Brussel·les assenyala que els creadors de contingut que pugen vídeos a YouTube estan obligats a autoritzar a Google l’ús de les seves dades amb diferents fins, inclòs l’entrenament de models d’IA generativa, malgrat que el gegant tecnològic no ho remunera. Al mateix temps, les polítiques de YouTube prohibeixen que els desenvolupadors de models d’IA puguin utilitzar el contingut de YouTube per a entrenar els seus propis sistemes.
Google també fa servir la IA per les compres per Internet
Google vol fer servir el Mode IA per liderar el sector de les compres per Internet. L’eina de la multinacional, que està en fase de proves, busca optimitzar l’experiència de compra i ajudar la seva IA a afinar les recomanacions que fa als usuaris amb base a les seves preferències. L’”experiència” que vol oferir Google cobrirà totes les fases del procés de compra i inclou converses amb assistència de la IA per trobar el producte que més s’adequa a les seves necessitats. També ha desenvolupat una eina que permet provar-se la roba virtualment. L’embat de Google és una resposta a la pèrdua de quota de mercat que va experimentar l’any passat, quan va caure per sota del 90% per primera vegada des del 2015.