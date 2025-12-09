La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Google por entrenar sus sistemas de inteligencia artificial con contenido de medios de comunicación y plataformas como YouTube sin pagar una compensación adecuada a sus creadores. Bruselas sospecha que con estas prácticas anticompetitivas, el gigante tecnológico abusa de su poder en Internet para obtener una ventaja en el nuevo mercado de la IA, que mueve miles de millones de euros y ha generado una competencia feroz entre las principales multinacionales del sector. Si la investigación confirma las sospechas de la Comisión Europea, Google se expone a una multa millonaria.

«La IA está aportando una innovación notable y numerosos beneficios a las personas y las empresas de toda Europa, pero este progreso no puede ir en detrimento de los principios fundamentales de nuestras sociedades«, ha dicho la vicepresidenta del ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado. «Google podría haber impuesto condiciones injustas a editores y creadores de contenido, perjudicando a los desarrolladores de modelos de IA rivales».

La entrada de la sede de Google, en Mountain View / EP

Un abuso de poder que vulnera las normas de competencia

Por eso, Bruselas investigará si Google vulnera las normas comunitarias de competencia que prohíben a compañías como Google abusar de su posición dominante en el mercado para sacar un beneficio respecto a sus rivales. En concreto, los servicios comunitarios han encontrado indicios de que la multinacional estadounidense ha utilizado contenido de editores web para proporcionar servicios generativos impulsados por IA –conocidos como Resumen IA y Modo IA– en sus páginas de resultados sin ofrecerles una compensación adecuada ni darles la posibilidad de rechazar el uso de este contenido. “Muchos editores dependen de la Búsqueda de Google para el tráfico de usuarios y no quieren arriesgarse a perder acceso”, afirma el comunicado.

La Comisión Europea también investigará si Google ha utilizado vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar sus modelos de IA generativa en las mismas condiciones abusivas, es decir, sin compensación ni posibilidad de rechazar este uso. Bruselas señala que los creadores de contenido que suben vídeos a YouTube están obligados a autorizar a Google el uso de sus datos con diferentes fines, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa, aunque el gigante tecnológico no lo remunera. Al mismo tiempo, las políticas de YouTube prohíben que los desarrolladores de modelos de IA puedan utilizar el contenido de YouTube para entrenar sus propios sistemas.

Google también usa la IA para las compras por Internet

Google quiere usar el Modo IA para liderar el sector de las compras por Internet. La herramienta de la multinacional, que está en fase de pruebas, busca optimizar la experiencia de compra y ayudar a su IA a afinar las recomendaciones que hace a los usuarios con base en sus preferencias. La «experiencia» que quiere ofrecer Google cubrirá todas las fases del proceso de compra e incluye conversaciones con asistencia de la IA para encontrar el producto que más se adapta a sus necesidades. También ha desarrollado una herramienta que permite probarse la ropa virtualmente. La ofensiva de Google es una respuesta a la pérdida de cuota de mercado que experimentó el año pasado, cuando cayó por debajo del 90% por primera vez desde 2015.