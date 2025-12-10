Los empresarios españoles consideran «más que generoso» un aumento del SMI del 1,5%

Las patronales españolas se preparan ya para el combate del aumento anual del salario mínimo interprofesional que suelen protagonizar los últimos cursos. La CEOE y la CEPYME plantean un aumento del suelo retributivo del estado del 1,5%, que lo llevaría hasta los 1.202 euros brutos en 14 pagas. La iniciativa empresarial está lejos de la que reclaman los sindicatos, que ya han puesto sobre la mesa un aumento del SMI del 7,5% que lo elevaría a 1.273 euros. Según el presidente de los grandes empresarios españoles, Antonio Garamendi, su propuesta es «más que generosa»; e incluso «podría ser» que lleguen a la mesa de diálogo social contemplando una «subida cero» para 2026.

En declaraciones a los medios tras un encuentro empresarial con el consejero delegado de Canon España, Italia y Portugal, Javier Tabernero, Garamendi ha atacado a los sindicatos por los cálculos que les han llevado a reclamar este 7,5%. Cabe recordar que Comisiones Obreras y la UGT sostienen que el SMI debería vincularse estrictamente a la recomendación de la Carta Social Europea y, por tanto, mantenerse en un 60% del salario medio. Según la CEOE, las organizaciones de trabajadores habrían hecho cálculos que «no tienen sentido» para llegar a la cifra que llevarán al ministerio: aseguran que su visión no coincide con los datos de la EPA, y dejan fuera sectores como el primario o los cuidados domésticos, con regímenes propios.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una jornada de Cepyme / Europa Press

Un SMI «demasiado alto»

«Nos parece increíble que se utilicen unos baremos que no cuentan con los sectores que precisamente sufren el salario mínimo, y donde precisamente se está perdiendo empleo», afirma Garamendi. Incluyendo estas ramas de la economía, históricamente mucho peor pagadas, el salario medio baja y, así, el empresariado tendría que mejorar mucho menos las retribuciones para cumplir con las guías comunitarias. De hecho, comienza a enmendar las subidas de los últimos años, y asegura que «se ha elevado el SMI bastante por encima de lo que debería ser». «Si se juega con estadísticas que no son con las que se debería trabajar, no salen los cálculos», ha presionado.

En sus declaraciones, el líder del empresariado español ha insistido en que las mejoras laborales que proponen sindicatos y ministerio de Trabajo contravienen la negociación colectiva; dado que bloquean las negociaciones de una multitud de convenios colectivos. Según Garamendi, hay «un montón de comunidades autónomas» donde las subidas del SMI están por encima del sueldo medio, especialmente en los casos de las regiones con un monocultivo turístico más pronunciado. Este coste, sostiene, lo pagarán las empresas, «especialmente las pequeñas y medianas, que son las que están perdiendo empleo». También ha querido girar la atención hacia el absentismo laboral, el gran caballo de batalla de las empresas, que asegura que es «el gran drama» de la economía española. «Hablemos de todo, no hablemos solo de lo bien que quedo yo para que me voten», ha rematado.