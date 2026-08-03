Deu multinacionals catalanes que lideren mercats mundials en silenci

Mentre marques catalanes internacionalitzades molt conegudes pel consumidor com Mango, Puig, Desigual, Freixenet o Codorniu acaparen titulars i notorietat, una part significativa del múscul exportador català opera lluny dels focus. Des de laboratoris de diagnòstic mèdic fins a fàbriques de maquinària industrial, un grup d’empreses nascudes a Catalunya lidera mercats globals en sectors altament especialitzats. Són els anomenats hidden champions o campions ocults: multinacionals poc conegudes pel gran públic que han convertit la innovació i l’exportació en la seva principal carta de presentació.
El concepte, popularitzat per l’economista alemany Hermann Simon, defineix empreses que compleixen tres característiques: són líders mundials o entre les primeres del seu nínxol de mercat; tenen una gran projecció internacional i exportadora, i són poc conegudes fora del seu sector. La seva activitat rarament ocupa l’actualitat informativa, però els seus productes, patents i tecnologies són presents cada dia en hospitals, vehicles, edificis, fàbriques i infraestructures d’arreu del món. Aquestes són deu de les companyies que exemplifiquen millor la capacitat de Catalunya per competir a escala global.
Werfen: el gegant català del diagnòstic clínic
Fundada a Barcelona el 1966, Werfen és una de les empreses més desconegudes i, alhora, més influents de l’economia catalana. Especialitzada en diagnòstic clínic, desenvolupa equips i reactius que permeten als hospitals analitzar mostres de sang i detectar malalties amb rapidesa i precisió. Els seus sistemes són presents en milers de laboratoris de tot el món i la companyia s’ha consolidat com un dels referents internacionals del sector.
Hipra: la multinacional de vacunes que va néixer a la Selva
Amb seu a Amer, Hipra ha passat de ser una empresa familiar dedicada a la salut animal a convertir-se en una de les grans biotecnològiques europees. És líder mundial en vacunes veterinàries i exporta els seus productes a desenes de països. La seva aposta per la recerca i la innovació l’ha convertida en un actor de referència en l’àmbit de les vacunes i la biotecnologia.
Comexi: la tecnologia catalana darrere de milions d’envasos
Des de Riudellots de la Selva, Comexi fabrica maquinària d’alta precisió per imprimir, laminar i transformar envasos flexibles. Tot i que el seu nom és desconegut per a la majoria dels consumidors, bona part dels envasos utilitzats per la indústria alimentària i de gran consum es produeixen amb equips desenvolupats per la companyia catalana.
Girbau: bugaderies industrials als cinc continents
Poques persones associen Vic amb una multinacional global, però Girbau és una de les empreses més internacionals de la Catalunya Central. Els seus sistemes de rentat industrial equipen hospitals, hotels, residències i grans instal·lacions de bugaderia en desenes de països. La companyia ha convertit un sector aparentment tradicional en un negoci altament tecnificat i exportador.
Ficosa: l’enginyeria catalana que circula per les carreteres del món
Fundada a Barcelona el 1949, Ficosa és una de les grans proveïdores mundials de la indústria de l’automòbil. Desenvolupa retrovisors, càmeres, sensors i sistemes electrònics avançats que incorporen nombroses marques internacionals. La seva especialització en tecnologies per al vehicle connectat i autònom la situa en una posició destacada dins la transformació que viu el sector de la mobilitat.
Roca: un líder mundial del bany fet a Catalunya
Amb més d’un segle d’història, Roca és un dels grans casos d’èxit de la internacionalització industrial catalana. La companyia s’ha convertit en un dels principals fabricants mundials de sanitaris, aixetes i equipaments per al bany. La seva presència global fa que milions de persones utilitzin cada dia productes fabricats sota una marca nascuda al Baix Llobregat.
La Farga: economia circular des d’Osona
Amb seu a les Masies de Voltregà, La Farga és una referència internacional en la transformació i el reciclatge del coure. La companyia ha desenvolupat tecnologies pròpies per recuperar i reutilitzar aquest metall amb una elevada eficiència, convertint-se en un exemple destacat d’indústria sostenible i economia circular a Europa.
Simon: molt més que interruptors
Nascuda a Olot i convertida en multinacional, Simon és avui una de les empreses líders en material elèctric, il·luminació i solucions tecnològiques per a edificis intel·ligents. Els seus productes formen part de projectes arquitectònics, infraestructures i espais urbans de tot el món, especialment a Europa, Àsia i Amèrica Llatina.
Fractus: patents catalanes dins de milions de mòbils
Fundada a partir de recerca desenvolupada a Catalunya, Fractus va revolucionar el disseny de les antenes de telefonia mòbil gràcies a la tecnologia fractal. Les seves patents han estat utilitzades per nombrosos fabricants de dispositius electrònics i han contribuït a l’evolució de les comunicacions sense fils. Amb seu a Sant Cugat del Vallès, és un dels exemples més destacats de transferència de coneixement des de la recerca cap al mercat global.
GPA Innova: tecnologia catalana d’alt valor afegit
GPA Innova és una de les empreses emergents més destacades de l’ecosistema industrial català. Desenvolupa solucions d’electropoliment, robòtica i dispositius mèdics que s’exporten a desenes de mercats. El seu creixement en els darrers anys il·lustra la capacitat de Catalunya per generar empreses tecnològiques competitives a escala internacional.
Els campions ocults d’una economia exportadora
Malgrat operar en sectors molt diferents, aquestes deu empreses comparteixen alguns trets essencials: una forta aposta per la innovació, una elevada especialització i una clara vocació internacional. Lluny dels focus mediàtics que sovint acompanyen les grans marques de consum, han construït avantatges competitius que els permeten liderar mercats globals des de Catalunya.
En una economia cada vegada més competitiva, aquestes companyies demostren que la dimensió internacional no depèn necessàriament de la notorietat pública. Sense grans campanyes publicitàries ni una presència constant als mitjans, han aconseguit situar Catalunya en la primera línia de sectors estratègics com la biotecnologia, la salut, l’automoció, l’electrònica o la indústria avançada.