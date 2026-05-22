Una de les operacions més prometedores dins del món de la cosmètica i de les grans empreses catalanes s’ha truncat. El passat dijous a darrera hora de la nit l’empresa perfumera catalana Puig i la multinacional nord-americana The EstéLauder van anunciar el trencament de les negociacions entre les dues companyies per arribar a un acord de fusió. Unes converses entre Puig i Estée Lauder que s’han acabat trencant després de mesos en els quals la fusió entre les companyies semblava un fet més que possible i que convertiria l’empresa resultant en un veritable transatlàntic del sector.
Segons ha informat Puig en un comunicat lamenta que les converses “en relació amb una possible combinació dels negocis d’ambdós grups” no hagin arribat a bon port després d’haver-les encetat el passat 23 de març. En declaracions recollides per l’ACN el director executiu de la firma catalana, Jose Manuel Albesa, ha assenyalat que el fracàs de les negociacions no desvia l’empresa dels seus objectius i continua “plenament enfocada” en l’impuls d’un creixement “rendible” a partir de les “fortaleses en bellesa Premium”. Albesa ha volgut treure pit de la fortalesa de la companyia catalana i assegura que gaudeix d’una estructura de capital “sòlida” li atorga “flexibilitat” que li permet poder tenir diverses estratègies “a llarg termini”.
Una operació defensiva per a Estée Lauder
La banca d’inversió independent americana Jefferies havia definit l’operació de fusió entre les dues companyies com una operació amb caràcter “defensiu” per a la multinacional nord-americana. Jefferies assenyalava que la possible fusió entre companyies hauria fet que Estée Lauder hagués guanyat escala en un moment d’intensa activitat d’adquisicions en el sector. La banca d’inversió afegia que la combinació de les empreses hauria permès que Puig mantingués la direcció estratègica de Puig dins del grup empresarial resultant.