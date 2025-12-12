Mango celebra un any “històric” amb un homenatge a Isak Andic

Dos dies abans del primer aniversari de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, el nou conseller delegat de la companyia catalana, Toni Ruiz, ha volgut retre homenatge al difunt amb una carta dirigida a la plantilla en la qual assegura que Andic està present “en cada decisió, en cada col·lecció, en cada botiga i en cada pas” que fa l’empresa. Ruiz ha destacat que tot i l’entorn “desafiador” l’any ha acabat sent “històric”. A més, per encara fer més present la figura del fundador, la companyia ha situat fotos de l’empresari a les botigues de les principals capitals on estan presents. Concretament, han col·locat retrats d’Andic a les botigues a Barcelona, Madrid, Londres, Nova York, Milà, París i Istanbul.
A l’interior dels establiments també s’han situat missatges i inspiracions d’Andic. Els canals digitals de la companyia han incorporat un crespó negre i a la web corporativa s’ha compartit un homenatge audiovisual elaborat pels empleats. També s’ha habilitat una plataforma interna per missatges de record cap al difunt fundador. Isak Andic va perdre la vida el 14 de desembre de l’any passat mentre caminava amb el seu fill Jonathan per un camí que porta a Montserrat. D’entrada, els Mossos d’Esquadra van considerar que s’havia tractat d’un accident, però a hores d’ara mantenen una investigació oberta, ja que no descarten que es pogués tractar d’un homicidi.
Ruiz celebra l’any de Mango
Aquest divendres, el conseller delegat de Mango ha tret pit de l’evolució de la companyia després de l’estocada de la mort d’Andic: “Vas deixar el teu somni a les nostres mans i des del minut un ho vam fer nostre”, ha afirmat Ruiz, que assegura que l’empresa està “complint punt per punt el pla”, posant el focus en “la qualitat i en una proposta de disseny única que té cura de cada detall”. L’empresari s’ha centrat a explicar les fites de la companyia de moda al llarg de l’any, destacant que tot i l’entorn “desafiador” les vendes han crescut a doble dígit i “molt per sobre del mercat”. “El que podia haver estat un any difícil, ho hem transformat junts en un any històric”, ha remarcat.