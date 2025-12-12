Mango celebra un año «histórico» con un homenaje a Isak Andic

Dos días antes del primer aniversario de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el nuevo consejero delegado de la compañía catalana, Toni Ruiz, ha querido rendir homenaje al difunto con una carta dirigida a la plantilla en la que asegura que Andic está presente “en cada decisión, en cada colección, en cada tienda y en cada paso” que hace la empresa. Ruiz ha destacado que a pesar del entorno “desafiante” el año ha terminado siendo “histórico”. Además, para hacer aún más presente la figura del fundador, la compañía ha situado fotos del empresario en las tiendas de las principales capitales donde están presentes. Concretamente, han colocado retratos de Andic en las tiendas en Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York, Milán, París y Estambul.

En el interior de los establecimientos también se han colocado mensajes e inspiraciones de Andic. Los canales digitales de la compañía han incorporado un crespón negro y en la web corporativa se ha compartido un homenaje audiovisual elaborado por los empleados. También se ha habilitado una plataforma interna para mensajes de recuerdo hacia el difunto fundador. Isak Andic perdió la vida el 14 de diciembre del año pasado mientras caminaba con su hijo Jonathan por un camino que lleva a Montserrat. En un principio, los Mossos d’Esquadra consideraron que se había tratado de un accidente, pero en este momento mantienen una investigación abierta, ya que no descartan que pudiera tratarse de un homicidio.

Ruiz celebra el año de Mango

Este viernes, el consejero delegado de Mango ha sacado pecho de la evolución de la compañía tras el golpe de la muerte de Andic: «Dejaste tu sueño en nuestras manos y desde el minuto uno lo hicimos nuestro», ha afirmado Ruiz, que asegura que la empresa está “cumpliendo punto por punto el plan”, poniendo el foco en “la calidad y en una propuesta de diseño única que cuida cada detalle”. El empresario se ha centrado en explicar los logros de la compañía de moda a lo largo del año, destacando que a pesar del entorno “desafiante” las ventas han crecido a doble dígito y “muy por encima del mercado”. “Lo que podría haber sido un año difícil, lo hemos transformado juntos en un año histórico”, ha remarcado.