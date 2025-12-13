Els pescadors catalans celebren amb reserves el nou pacte amb la UE

Els pescadors catalans recuperen l’alè després de setmanes de tensió amb la UE per les quotes sectorials del Mediterrani. La federació de confraries de pescadors a Tarragona celebra la decisió d’obrir 143 dies de pesca a l’Estat. Un calendari més restrictiu, segons el secretari de l’entitat, Xavier Domènech, “no s’hauria entès”. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, Domènech ha lloat els esforços negociadors de la indústria, que ha anat a la taula “amb els deures ben fets”. Tot i la bona notícia, Domènech apunta que queden forats en l’acord. Entre altres qüestions, critica la “incertesa” que provoca el pacte, que només s’aplicarà durant el pròxim any. “Ningú es pot plantejar fer una inversió en un any vista com unes portes reguladores. Si la fas, esperes que això et doni un mínim de cinc anys de coll per treure’n benefici”, ha argumentat.
Per a Domènech, la concessió de 143 dies de pesca activa permet “planificar” l’any “amb una mica de serietat”. “Amb nou dies no podies planificar res. Ens ajudarà a continuar fent l’activitat i esperem que les captures siguin com ara”, ha subratllat. L’acord, val a dir, no respon del tot a les expectatives del sector, que demanava fins a 180 dies anuals, si bé és una millora substancial respecte a l’anterior proposta, que retallava a poc menys de 10 les jornades de feina.
Canvi generacional
Vista la nova realitat per a la pesca, Domènech reclama a les administracions mesures per “promoure el relleu generacional” per mantenir l’activitat pesquera al país. “Si no fem atractiu que la gent treballi aquests nou mesos de l’any, canviarà d’ofici”, ha alertat; en tant que, amb una proposta draconiana com la que oferia Brussel·les abans, no es compleix el desig “d’estabilitat i seguretat” laboral que cerquen els pescadors. En aquest sentit, celebra la intenció de modificar el reglament de pesca europeu que han mostrat els països, si bé insta el sector a preparar-se per a una baralla llarga, en tant que “no serà un canvi immediat”. “L’experiència ens diu que serà molt lent, ens ve una temporada llarga de continuar patint”, ha lamentat.
Greuges territorials
El canvi de rumb de Brussel·les ha estat rebut amb tarannàs diferents a les diverses regions pescadores de l’Estat. Per al conseller d’UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, l’acord és una “bona notícia” per al sector de la pesca, si bé insisteix que les administracions hauran de continuar treballant “per una política pesquera a la Unió més favorable al Mediterrani”. El seu homòleg valencià, Miguel Barrachina, ha celebrat que la Comissió s’hagi fet enrere en la proposta dels 9,7 dies, que era “inviable per al sector”. El popular ha disparat contra el PSOE i els seus aliats europeus, tot denunciant que els retrocessos en jornades feineres en els últims cinc anys responen a “un pla socialista del Mediterrani que ha liderat una etapa de retallades injustificades”. També el Govern balear s’ha mostrat “satisfet” amb la reforma, que delata, a parer seu, “un canvi de tarannà en la CE”. A diferència de la dreta valenciana, el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha lloat “les gestions fetes des del ministeri d’Agricultura, amb el suport de les comunitats”.
Menys entusiasme ha causat l’anunci a Euskadi, que ja ha anunciat que posarà en marxa ajudes per evitar pèrdues econòmiques entre els pescadors. La consellera d’Alimentació del govern basc, Amaia Barredo, considera necessari “esmorteir les pèrdues” que causaran els 143 dies; i es planteja fins i tot “aturades temporals” de l’activitat pescadora als tres territoris històrics. També la Junta d’Andalusia considera que l’entesa és “insuficient i agredolça” per als pescadors, en tant que deixa enrere els 9,7 dies, però no adreça els problemes estructurals del sector. “El futur de la pesca andalusa es dirimeix a milers de quilòmetres de casa nostra”; ha criticat el conseller Ramón Fernández-Pacheco. Finalment, la Xunta de Galícia considera que el pacte “no és gens satisfactori”, i reclama també “mecanismes per ajudar al sector” a augmentar les seves possibilitats de pesca. “És una reducció substancial per a la nostra flota”, ha criticat la conselleira do Mar, Marta Villaverde.