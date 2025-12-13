La Comissió Europea permetrà finalment 143 dies anuals de feina als pescadors catalans si es mantenen les mesures compensatòries vigents. El ministre d’Agricultura i Pesca del govern espanyol, Luis Planas, ha anunciat l’acord de matinada, després d’una reunió maratoniana a Brussel·les. El sector evita finalment una retallada dràstica dels dies feines que plantejava l’organisme comunitari després que Europa hagi rebaixat les exigències inicials. A l’inici de les negociacions, Brussel·les volia retallar un 65% els dies que els vaixells d’arrossegament podien sortir al mar Mediterrani.
L’acord dona aire un sector que amb les condicions inicials veia perjudicada la seva activitat. En un inici, Europa exigia que les embarcacions d’arrossegament només poguessin sortir una desena de dies a l’any. En declaracions a RAC1, el president de la Confraria de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ha celebrat l’acord malgrat que també ha volgut recordar que és el mínim que necessita el sector per sobreviure. Abad diu que és “un acord agredolç” i demana ara que hi hagi “un repartiment equitatiu” dels dies de pesca.
En un vídeo publicat a les xarxes socials, el ministre Planas ha destacat el que considera un “èxit evident”.”Partíem d’una proposta únicament de nou dies. “La base era tremendament desequilibrada. Després de dos dies de treball i discussió, hem aconseguit 143 dies per a les nostres embarcacions al Mediterrani. És un èxit evident”, ha manifestat el ministre. Poc més tard, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha titllat les condicions inicials de l’executiu comunitari de “proposta del tot intolerable” i ha demanat “canviar el reglament europeu” de pesca. En aquest sentit, Planas ha dit que el comissari europeu de pesca s’ha compromès a estudiar els canvis necessaris.
Finalizamos dos jornadas intensas de discusión en Bruselas.— Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) December 13, 2025
Hemos conseguido un buen resultado: 143 días de pesca para la flota del Mediterráneo sin medidas adicionales de selectividad.
Mañana en rueda de prensa daremos más detalles de las posibilidades de pesca para 2026. pic.twitter.com/ueDj97KWQ1
Mesures compensatòries
La Comissió Europea reclamava al sector introduir nous mètodes de conservació mediambiental per poder feinejar els mateixos dies que el 2024, però el govern espanyol i català –que han unit forces amb els executius de França i Itàlia– demanaven reconèixer “l’esforç” que han fet els pescadors aquest any implementant mesures compensatòries. Aquestes mesures, que es mantindran, són la clau de volta de l’acord final pel 2026: les embarcacions hauran de fer ús de malles amb forats més grans, instal·lar portes hidropulsades o fer les vedes a més profunditat.
Brussel·les havia fixat com a condició ampliar les compensacions mediambientals introduint altres restriccions com la prohibició de pescar en zones de menys de 600 metres de fondària o ampliar les àrees protegides. Planas insisteix, en tot cas, que el sector no haurà d’aplicar cap mesura nova que no estigués vigent en aquests moments.