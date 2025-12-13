La Comisión Europea permitirá finalmente 143 días anuales de trabajo a los pescadores catalanes si se mantienen las medidas compensatorias vigentes. El ministro de Agricultura y Pesca del gobierno español, Luis Planas, ha anunciado el acuerdo de madrugada, tras una reunión maratoniana en Bruselas. El sector evita finalmente un recorte drástico de los días de trabajo que planteaba el organismo comunitario después de que Europa haya rebajado las exigencias iniciales. Al inicio de las negociaciones, Bruselas quería recortar un 65% los días que los barcos de arrastre podían salir al mar Mediterráneo.

El acuerdo da aire a un sector que con las condiciones iniciales veía perjudicada su actividad. En un principio, Europa exigía que las embarcaciones de arrastre solo pudieran salir una decena de días al año. En declaraciones a RAC1, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Cataluña, Antoni Abad, ha celebrado el acuerdo aunque también ha querido recordar que es el mínimo que necesita el sector para sobrevivir. Abad dice que es «un acuerdo agridulce» y pide ahora que haya «un reparto equitativo» de los días de pesca.

Dos pescadores descargando los peces capturados dos días antes del inicio de la vida de los marineros de la cofradía tarraconense | Mar Rovira (ACN)

En un vídeo publicado en las redes sociales, el ministro Planas ha destacado lo que considera un «éxito evidente».»Partíamos de una propuesta únicamente de nueve días. «La base era tremendamente desequilibrada. Después de dos días de trabajo y discusión, hemos conseguido 143 días para nuestras embarcaciones en el Mediterráneo. Es un éxito evidente», ha manifestado el ministro. Poco más tarde, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, ha calificado las condiciones iniciales del ejecutivo comunitario de «propuesta del todo intolerable» y ha solicitado «cambiar el reglamento europeo» de pesca. En este sentido, Planas ha dicho que el comisario europeo de pesca se ha comprometido a estudiar los cambios necesarios.

Finalizamos dos jornadas intensas de discusión en Bruselas.



Hemos conseguido un buen resultado: 143 días de pesca para la flota del Mediterráneo sin medidas adicionales de selectividad.



Mañana en rueda de prensa daremos más detalles de las posibilidades de pesca para 2026. pic.twitter.com/ueDj97KWQ1 — Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) December 13, 2025

Medidas compensatorias

La Comisión Europea reclamaba al sector introducir nuevos métodos de conservación medioambiental para poder trabajar los mismos días que en 2024, pero el gobierno español y catalán –que han unido fuerzas con los ejecutivos de Francia e Italia– pedían reconocer «el esfuerzo» que han hecho los pescadores este año implementando medidas compensatorias. Estas medidas, que se mantendrán, son la clave del acuerdo final para 2026: las embarcaciones deberán usar mallas con agujeros más grandes, instalar puertas hidropulsadas o realizar las vedas a más profundidad.

Bruselas había fijado como condición ampliar las compensaciones medioambientales introduciendo otras restricciones como la prohibición de pescar en zonas de menos de 600 metros de profundidad o ampliar las áreas protegidas. Planas insiste, en todo caso, que el sector no tendrá que aplicar ninguna medida nueva que no estuviera vigente en estos momentos.