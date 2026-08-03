Diez multinacionales catalanas que lideran mercados globales en silencio

Mientras marcas catalanas internacionalizadas muy conocidas por el consumidor como Mango, Puig, Desigual, Freixenet o Codorniu acaparan titulares y notoriedad, una parte significativa del músculo exportador catalán opera lejos de los focos. Desde laboratorios de diagnóstico médico hasta fábricas de maquinaria industrial, un grupo de empresas nacidas en Cataluña lidera mercados globales en sectores altamente especializados. Son los llamados hidden champions o campeones ocultos: multinacionales poco conocidas por el gran público que han convertido la innovación y la exportación en su principal carta de presentación.

El concepto, popularizado por el economista alemán Hermann Simon, define empresas que cumplen tres características: son líderes mundiales o están entre las primeras de su nicho de mercado; tienen una gran proyección internacional y exportadora, y son poco conocidas fuera de su sector. Su actividad raramente ocupa la actualidad informativa, pero sus productos, patentes y tecnologías están presentes cada día en hospitales, vehículos, edificios, fábricas e infraestructuras de todo el mundo. Estas son diez de las compañías que mejor ejemplifican la capacidad de Cataluña para competir a escala global.

Werfen: el gigante catalán del diagnóstico clínico

Fundada en Barcelona en 1966, Werfen es una de las empresas más desconocidas y, a la vez, más influyentes de la economía catalana. Especializada en diagnóstico clínico, desarrolla equipos y reactivos que permiten a los hospitales analizar muestras de sangre y detectar enfermedades con rapidez y precisión. Sus sistemas están presentes en miles de laboratorios de todo el mundo y la compañía se ha consolidado como uno de los referentes internacionales del sector.

Hipra: la multinacional de vacunas que nació en la Selva

Con sede en Amer, Hipra ha pasado de ser una empresa familiar dedicada a la salud animal a convertirse en una de las grandes biotecnológicas europeas. Es líder mundial en vacunas veterinarias y exporta sus productos a decenas de países. Su apuesta por la investigación y la innovación la ha convertido en un actor de referencia en el ámbito de las vacunas y la biotecnología.

Hipra es una de las grandes biotecnológicas europeas

Comexi: la tecnología catalana detrás de millones de envases

Desde Riudellots de la Selva, Comexi fabrica maquinaria de alta precisión para imprimir, laminar y transformar envases flexibles. Aunque su nombre es desconocido para la mayoría de los consumidores, buena parte de los envases utilizados por la industria alimentaria y de gran consumo se producen con equipos desarrollados por la compañía catalana.

Girbau: lavanderías industriales en los cinco continentes

Pocas personas asocian Vic con una multinacional global, pero Girbau es una de las empresas más internacionales de la Cataluña Central. Sus sistemas de lavado industrial equipan hospitales, hoteles, residencias y grandes instalaciones de lavandería en decenas de países. La compañía ha convertido un sector aparentemente tradicional en un negocio altamente tecnificado y exportador.

Ficosa: la ingeniería catalana que circula por las carreteras del mundo

Fundada en Barcelona en 1949, Ficosa es una de las grandes proveedoras mundiales de la industria del automóvil. Desarrolla retrovisores, cámaras, sensores y sistemas electrónicos avanzados que incorporan numerosas marcas internacionales. Su especialización en tecnologías para el vehículo conectado y autónomo la sitúa en una posición destacada dentro de la transformación que vive el sector de la movilidad.

Roca: un líder mundial del baño hecho en Cataluña

Con más de un siglo de historia, Roca es uno de los grandes casos de éxito de la internacionalización industrial catalana. La compañía se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de sanitarios, grifos y equipamientos para el baño. Su presencia global hace que millones de personas utilicen cada día productos fabricados bajo una marca nacida en el Baix Llobregat.

Con más de un siglo de historia, Roca es uno de los grandes casos de éxito de la internacionalización

La Farga: economía circular desde Osona

Con sede en las Masies de Voltregà, La Farga es una referencia internacional en la transformación y el reciclaje del cobre. La compañía ha desarrollado tecnologías propias para recuperar y reutilizar este metal con una elevada eficiencia, convirtiéndose en un ejemplo destacado de industria sostenible y economía circular en Europa.

Simon: mucho más que interruptores

Nacida en Olot y convertida en multinacional, Simon es hoy una de las empresas líderes en material eléctrico, iluminación y soluciones tecnológicas para edificios inteligentes. Sus productos forman parte de proyectos arquitectónicos, infraestructuras y espacios urbanos de todo el mundo, especialmente en Europa, Asia y América Latina.

Fractus: patentes catalanas dentro de millones de móviles

Fundada a partir de investigación desarrollada en Cataluña, Fractus revolucionó el diseño de las antenas de telefonía móvil gracias a la tecnología fractal. Sus patentes han sido utilizadas por numerosos fabricantes de dispositivos electrónicos y han contribuido a la evolución de las comunicaciones inalámbricas. Con sede en Sant Cugat del Vallès, es uno de los ejemplos más destacados de transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el mercado global.

Fractus revolucionó el diseño de las antenas de telefonía móvil gracias a la tecnología fractal

GPA Innova: tecnología catalana de alto valor añadido

GPA Innova es una de las empresas emergentes más destacadas del ecosistema industrial catalán. Desarrolla soluciones de electropulido, robótica y dispositivos médicos que se exportan a decenas de mercados. Su crecimiento en los últimos años ilustra la capacidad de Cataluña para generar empresas tecnológicas competitivas a escala internacional.

Los campeones ocultos de una economía exportadora

A pesar de operar en sectores muy diferentes, estas diez empresas comparten algunos rasgos esenciales: una fuerte apuesta por la innovación, una elevada especialización y una clara vocación internacional. Lejos de los focos mediáticos que a menudo acompañan a las grandes marcas de consumo, han construido ventajas competitivas que les permiten liderar mercados globales desde Cataluña.

En una economía cada vez más competitiva, estas compañías demuestran que la dimensión internacional no depende necesariamente de la notoriedad pública. Sin grandes campañas publicitarias ni una presencia constante en los medios, han logrado situar a Cataluña en la primera línea de sectores estratégicos como la biotecnología, la salud, la automoción, la electrónica o la industria avanzada.