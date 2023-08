Catalunya frega les 2.000 noves empreses el juliol

Catalunya va tancar el juliol amb 1.956 noves empreses. Així ho constaten les darreres dades de creació de societats mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística. L’organisme públic, així, millora les ja expansives dades del col·legi de Registradors, que situava el creixement del teixit de negoci del país en poc menys de 1.700 constitucions. D’aquesta manera, l’entorn empresarial català creix un 23,1% més que ara fa un any i es consolida com el segon més actiu del conjunt de l’Estat, superat només per Madrid. Al conjunt de l’Estat, van obrir la persiana més de 10.000 noves societats, un 14,5% més que durant el mateix període del 2022.

Les dissolucions, per la seva banda, es mantenen relativament baixes tot i el complicat entorn monetari i de crèdit que pateixen les empreses. Segons l’INE, durant el setè mes de l’any haurien aturat la seva activitat 128 empreses catalanes, un 15,3% més que dotze mesos abans. Val a dir que, si bé altres territoris -com ara la mateixa Comunitat Autònoma Madrilenya, així com Andalusia- pateixen més dissolucions que Catalunya, el creixement en relació amb el 2022 és més limitat. De fet, en ambdós casos els tancaments registren un retrocés, del 0,4% en el cas andalús i del 2,6% pel que fa a Madrid.

Molt de nou comerç

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el sector que concentra més noves obertures és el comerç, que registra un 19,3% de les constitucions durant el juliol. La segueix el conjunt del sector financer -que agrupa empreses financeres, immobiliàries i asseguradores- que ocupa el 17,8% del tota d’empreses creades. Tant la construcció com l’hostaleria superen el 10% de la creació, amb un 12,8% i un 11,3% de les societats mercantils establertes durant el setè mes del curs. Pel que fa als tancaments, el sector comercial agrupa prop del 20% de les dissolucions empresarials, seguit per la construcció, que frega el 17% del total.

Agricultura i finances, el nou capital

Al conjunt de l’Estat espanyol, és el sector immobiliari i financer el que registra una major aportació de nou capital al sector privat, amb prop de 200 milions d’euros subscrits en societats de nova creació durant el mes de juliol. Molt lluny queden l’hostaleria, l’agricultura i la construcció, tots tres sectors als volts dels 30 milions aportats. Si s’observa la mitjana per societat, però, crida l’atenció l’elevada atracció de capital de les empreses del sector primari: segons l’INE, les noves firmes d’agricultura i pesca eleven el capital subscrit mitjà per sobre dels 132.000 euros; mentre que les immobiliàries i financeres es queden per sota dels 110.000.