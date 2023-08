La sequera no frena la poma de Girona, es recolliran 88.500 tones

La sequera ha fet perdre multitud dels cultius a Catalunya en guany. Ara bé, aquest no serà el cas de la poma de Girona, ja que les quasi 80 empreses del sector preveuen recollir més de 88.500 tones entre l’agost i el novembre. A més, des del sector assenyalen que serà una poma de “molt bona” qualitat. Aquesta bona temporada arriba malgrat les restriccions de rec imposades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durant els darrers dies que limita la quantitat d’aigua que es pot fer servir de l’aqüífer de la Muga-Fluvià. Per això, els pagesos fan valdre l’estalvi d’aigua que s’ha fet, gràcies a tecnologia com els sensors o el gota a gota.

Si ens remuntem uns mesos enrere, les previsions d’inici de la campanya eren recollir uns 88 milions i mig de quilos de poma, una xifra similar a la de l’any passat i que representa la quarta millor dada des que es va crear la IGP Poma de Girona. Però a diferència de l’any passat la qualitat de la fruita és molt alta, remarquen els pagesos, gràcies a la bona climatologia de les últimes setmanes. “Esperàvem una bona qualitat de la poma i la veritat és que ho hem aconseguit en comparació amb l’any passat on les nits eren tropicals i hi havia molta fruita que no la podíem collir. Hem tingut el contrast tèrmic que necessita la poma”, assenyala el productor i responsable de Begudà Fruits, Jordi Begudà a l’ACN.

La sequera, un dels condicionants

La realitat, però, és que la sequera ha estat un dels condicionants d’aquest estiu en molts àmbits, especialment en els conreus. En aquest sentit, cal destacar que una part important de la producció de poma es troba a la zona de l’Alt Empordà, que depèn del regadiu de l’aqüífer del Fluvià, una zona que aquest dimecres va començar a aplicar les restriccions per emergència per falta d’aigua. El president de l’IGP Poma de Girona, Jaume Armengol, assenyala, però, que el fet que les restriccions arribin ara són un “mal menor”, ja que s’inicia la recollida de la fruita i, per tant, els arbres necessitaran molta menys aigua que no pas fa dos o tres mesos.

Amb tot, Armengol reconeix que ens trobem en una situació “molt greu” i que cal tenir en compte de cara al futur. Una impressió que comparteix el director de l’IRTA Mas Badia, Joan Bonany, que reconeix que es tracta d’una situació nova per als pagesos. “Mai havíem hagut de regar amb una restricció com la que hem tingut aquest any. Ens haurem d’adaptar”, ha ressaltat.

La feina dels productors

Per altra banda, tant Bonany com Armengol destaquen la importància que han tingut els productors de fruita per estalviar l’aigua necessària els darrers anys. En concret, s’han instal·lat sensors per tal de saber exactament quanta aigua era imprescindible per tal de poder tenir una bona qualitat de la poma. A més, amb el mètode del gota a gota es pot ajustar la quantitat de litres en època de sequera. Es deixa enrere el model d’inundació que es feia habitualment i que suposava una despesa de litres d’aigua molt més gran que l’actual.

El canvi climàtic ha obligat a reinventar-se als pagesos. Així han tirat endavant noves varietats com la ‘Tuti’, que necessita una aportació d’aigua molt més petita que l’habitual. Està previst que l’any que ve surtin les primeres pomes d’aquesta varietat.