La xarxa municipal de carregadors per al vehicle elèctric a Barcelona accelera la seva activitat un 40% durant el primer semestre. Segons dades de l’Ajuntament, el programa Endolla Barcelona ha registrat 68.265 usos durant els sis primers mesos de l’any. Entre el gener i el juny haurien fet servir els aparells d’Endolla un total de 17.992 persones, el que suposa un creixement del 32,5% si es compara amb el mateix període del 2022. Les xifres, segons celebra el consistori, suposen una “fita històrica” pel que fa a nivell d’ús de la infraestructura de mobilitat elèctrica de la ciutat.

Actualment, Barcelona compta amb un total de 717 punts de recàrrega de titularitat municipal, la ciutat amb més presència d’aquesta mena d’aparells de l’Estat. L’objectiu, a més, és alcista: les expectatives son assolir els 1.000 a finals del present exercici, principalment localitats als aparcaments de l’empresa pública Barcelona Serveis municipals. Segons la primera tinenta d’alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet, la xarxa d’electrolineres municipals barcelonines “continua creixent de manera equitativa a tots els barris”.

Segons les dades municipals, la disponibilitat mitjana del servei d’Endolla Barcelona és pràcticament total, del 96%. Barcelona compta amb una important densitat de carregadors, amb 12,5 punts per cada quilòmetre quadrat. Aquest nivell de distribució la situaria com la segona ciutat europea amb una millor estructura de recàrrega respecte de la superfície total, només per darrere d’Estocolm. A més, la ràtio per vehicle elèctric és ampla, d’un punt de recàrrega per cada 16,5 vehicles alternatius que hi circulen.

Catalunya, líder d’un mercat dèbil

Segons les dades publicades per la patronal de l’automòbil Anfac, Catalunya lidera amplament la implementació de la infraestructura per al vehicle elèctric a l’Estat, amb poc menys de 5.000 carregadors públics. Tot i això, el país està encara lluny dels objectius europeus: l’associació empresarial alerta que en només dos anys la xarxa de punts de recàrrega s’hauria de multiplicar per tres, fins als volts dels 15.000, per assolir els llindars establerts per Brussel·les en els seus plans de mobilitat sostenible. Segons les previsions de l’entitat, la demarcació de Barcelona hauria d’acabar el 2023 amb més de 5.000 punts de recàrrega operatius, i accelerar fins a prop dels 11.500 a finals del 2025.