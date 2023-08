L’ISE prepara una edició rècord a Barcelona per celebrar els 20 anys

L’Integrated Systems Europe (ISE), el saló mundial de la indústria audiovisual, està preparant el congrés més gran de la seva història per celebrar els seus vint anys d’història. Segons un comunicat del saló, la pròxima edició comptarà amb més de 65.000 metres quadrats d’exposició, que suposarà el rècord en aquests vint anys. Segons ha detallat l’ISE, de cara a la fira del 2024, que se celebrarà a Barcelona del 30 de gener al 2 de febrer de 2024, ja hi ha 115 nous expositors confirmats. A més, oferirà demostracions interactives i diverses taules rodones. Per celebrar aquests vint anys el saló ha aprofitat per presentar el seu nou brànding.

“En els últims 20 anys, ISE ha estat a l’avantguarda de la innovació audiovisual, les tendències de la indústria i la col·laboració mundial”, assenyala el director general de l’ISE, Mike Blackman. “El nostre nou brànding, que presentem avui, reflecteix no només l’evolució del nostre esdeveniment, sinó també el nostre compromís d’ampliar contínuament els límits i donar forma al futur de la indústria. Ara que ens endinsem en aquesta important fita dels vint anys de l’ISE, fem extensiu nostre més sincer agraïment a la nostra comunitat pel seu indestructible suport, confiança i contribucions, que han estat fonamentals per a l’èxit de l’ISE. Junts continuarem donant forma al futur de la indústria AV Pro i de la integració de sistemes”.

En el comunicat, l’ISE comenta que el camí recorregut des dels seus inicis els ha permès acabar sent “l’esdeveniment definitiu de la indústria audiovisual i els sistemes integrats”. Durant aquest temps, asseguren, el congrés ha servit com a “catalitzador d’avanços tecnològics revolucionaris, ha fomentat vincles i diàlegs significatius i ha impulsat la indústria de la integració de sistemes a noves cotes”. Per tot plegat, asseguren que la funció de l’ISE 2024 “promet ser una altra fita en la història del certamen”.

Amb la superfície més gran d’exposició de la seva història, 65.000 m², l’ISE 2024 oferirà una plataforma dinàmica perquè fabricants, integradors, distribuïdors, usuaris del sector participin en una “mostra exhaustiva de productes, solucions i lideratge intel·lectual d’avantguarda”. Des de l’ISE també assenyalen que els assistents podran assistir “demostracions interactives, interessants taules rodones i oportunitats inigualables per a establir contactes” amb altres actors del sector. El registre per participar en el congrés s’obrirà l’1 d’octubre.