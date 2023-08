Wallbox supera el mig milió de carregadors venuts

Wallbox, la fabricant catalana de carregadors per al vehicle elèctric, ha superat el mig milió d’unitats venudes a tots els seus mercats. La companyia fundada i dirigida per Enric Asunción ha anat escalant l’activitat de negoci a totes les seves verticals dins el nínxol de l’electromobilitat -tot i un segon trimestre de l’any marcadament més lent-. Ho fa tant en el segment de la càrrega a la llar com en el dels aparells públics i semipúblics; inclòs un dels seus productes estrella, el carregador superràpid de corrent continu Supernova.

També destaca el rendiment de MyWallbox, un programari de càrrega intel·ligent i gestió d’energia. L’aplicació serveix, segons l’empresa, per “aprofitar al màxim” les capacitats dels aparells elèctrics contractats, i s’aplica principalment a carregadors privats i semipúblic -a la llar o a oficines i altres espais de pas-. Més enllà d’aquestes solucions, crida l’atenció el rendiment d’Electromaps, la plataforma digital d’accés a punts de recàrrega que lidera el mercat del sud d’Europa. La companyia catalana la va adquirir l’any 2020, i ja compta amb més de 655.000 usuaris. El mapa de punts de càrrega compta ja amb 588.000 emplaçaments a tot el planeta, amb uns 365.000 només a Europa.

Equilibri a curt termini

Durant el segon trimestre del 2023, Wallbox va aconseguir retallar les seves pèrdues fins als 31 milions d’euros, prop d’un 27% menys que un any abans. Tot i la fita de vendes, des de l’empresa reconeixen una “debilitat al mercat” de l’electromobilitat durant els darrers mesos; cosa que ha llastrat el seu negoci fins als 33 milions d’ingressos, un 16,5% menys que l’any anterior. Tot i això Asunción ha lloat la capacitat de la companyia per resistir amb el seu model de negoci i superar els “reptes conjunturals” que afecten a pràcticament tota la indústria. Així, a mitjà termini la catalana espera assolir la rendibilitat i sortir de números vermells, tot i que no hi posen data. “Estem fent el que podem controlar”, va apuntar el CEO durant la darrera presentació de resultats, tot recordant la mala situació del mercat del vehicle elèctric durant els primers mesos de l’any a causa dels sotracs a la cadena global de subministraments.