La CNMC confirma que la baixada de l’IVA de Moncloa abarateix els aliments

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha confirmat que la rebaixa de l’IVA als aliments implementada pel govern espanyol el passat mes de gener hauria tingut un efecte positiu sobre els preus al sector. Després dels dubtes generats durant les primeres setmanes de vigència de la mesura, especialment pel que fa a l’activitat de les grans distribuïdores, un informe de la CNMC constata que els establiments alimentaris “van reduir els preus finals dels productes afectats” per la mesura. Segons el document, no hi ha “indicis de problemes sistemàtics” en el trasllat a preus finals de la mesura fiscal.

A més, l’estudi elaborat per la CNMC rebutja que hi hagi desigualtats territorials en la penetració de la rebaixa fiscal. Les dades que s desprenen dels preus alimentaris de les principals cadenes de distribució indiquen que durant la vigència de la rebaixa “no hi ha hagut diferències entre zones geogràfiques amb més o menys concentració d’establiments” especialitzats en alimentació. De fet, segons la Comissió, la rebaixa de preus finals ha estat “lleugerament superior a l’esperada” en algunes regions de l’Estat, especialment per l’efecte dels preus de les fruites i hortalisses, tocats en els darrers mesos per la sequera.

Imatge de la vicepresidenta i ministra d’Economia espanyola, Nadia Calviño / Gabriel Luengas – Europa Press

Els productes que més han variat el preu d’ençà de l’aplicació de la mesura fiscal pertanyen tots, de fet, a aquest grup. L’estudi de la Comissió del mercat assegura que aliments com les carxofes, els plàtans o les taronges han estat les que més han canviat durant la primera meitat del curs. Si s’exclou l’efecte de les branques més volàtils, d’aquesta manera, la davallada de preus finals de l’alimentació hauria oscil·lat entre el 3,6% i el 4,6%.

Més rebaixes

Poc abans de les eleccions del 23-J, la ministra d’Afers Econòmics i vicepresidenta primera del govern espanyol Nàdia Calviño ja va confirmar que les intencions de l’executiu eren, sempre que les dades de preus continuïn a l’alça, mantenir mesures de control com la rebaixa de l’IVA. Així, amb la inflació subjacent encara per sobre del punt de referència del 5,5%, Moncloa va decidir a finals de juny allargar durant sis mesos mes, fins a final de 2023, la bonificació de l’impost de valor afegit al sector alimentari. La porta roman oberta, però, a la retirada de la rebaixa en cas que a partir del setembre l’índex de preus subjacent caigui per sota dels cinc punts i mig. Tot i això, la retirada no estaria vigent fins a l’1 de novembre.