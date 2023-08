La benzina torna a escalar i assoleix el seu preu més alt de l’any

El preu dels carburants a l’Estat encadena cinc setmanes a l’alça i se situa ja en els valors més elevats del 2023. Segons les darreres dades del Butlleti Petrolier de la Unió Europea, la benzina s’ha encarit un 1,82% en els darrers set dies per situar-se en 1,68 euros el litre, el valor més elevat des de finals de desembre del 2022. Pel que fa al dièsel, la pujada ha estat més accentuada, d’un 3,4%. El preu final, però, es queda en 1,55 euros el litre, una cota que ja s’havia assolit durant el passat mes de març. L’augment de la demanda coincidint amb les setmanes més intenses de l’operació sortida d’estiu és el principal motor de la pujada durant els primers dies de l’agost.

Amb l’escalada de les darreres setmanes, els carburants se situen ja per sobre dels preus anteriors a la guerra a Ucraïna. En les setmanes anteriors a l’esclat de la invasió, durant el febrer del 2022, el preu de la benzina se situava per sota d’1,6 euros el litre; mentre que el gasoil es mantenia en 1,48. Tot i això, encara queden lluny els pitjors moments de la crisi inflacionista, quan ambdós carburants es van alçar còmodament per sobre dels dos euros. Segons la DGT, la present setmana és un dels períodes amb més tensió de demanda de l’any, amb uns 8,5 milions de desplaçaments en cotxe en només cinc dies.

Imatge d’arxiu d’uns sortidors de benzina en una gasolinera / A. Pérez Meca – Europa Press

L’Estat controla els preus

Tot i la pujada encadenada, els preus dels carburantsa l’Estat es mantenen encara per sota de la mitjana de la Unió Europea. Segons les dades del Butlletí, el litre de benzina als 27 s’eleva fins a 1,8 euros; mentre que a l’Eurozona fa un petit salt extra i s’eleva fins als 1,86 euros. El dièsel, per la seva banda, volta tant a la UE com als països de la moneda única l’1,70 euros el litre. La contenció es manté tot i la retirada a principis d’any de la bonificació de 20 cèntims per als consumidors finals implementada per Moncloa.

Costos totals

A aquests nivells de preu, un dipòsit mitjà de benzina d’uns 55 litres s’eleva fins als 92,4 euros, substancialment per sota dels 104 euros que suposava per al comprador ara fa un any, en el pic de la crisi inflacionista. Per la seva banda, un dipòsit complet de dièsel ascendeix fins als 85,3 euros, fins a 18,6 per sota dels prop de 104 que va arribar a costar el juliol del 2022.