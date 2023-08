El mes de març passat l’actual propietari de Fibracat, la madrilenya Avatel, vaa decidir fulminar els dos fundadors de l’empresa manresana, Meritxell Bautista i Josep Olivet, i traslladar-ne la seu social a Madrid. Mesos més tard els dos empresaris han decidit reinventar-se allunyant-se de les telecomunicacions i centrar-se en la creació d’un nou vehicle d’inversió, Manix Capital.

Segons explica Bautista a Món Economia, aquest nou vehicle d’inversió servirà per capitalitzar tan nous projectes propis com per apostar a empreses de tercers tant a Catalunya com internacionalment. Pel que fa als sectors, Bautista comenta que els principals objectius seran empreses dedicades a sectors tecnològics, del món de la comunicació i de les tecnologies financeres, abandonant així les telecomunicacions. Tot i centrar-se en aquests tres sectors, la cofundadora de Manix Capital explica que en un percentatge elevat dels casos buscaran projectes relacionats amb la intel·ligència artificial. Alhora, un dels objectius de Manix també serà captar inversors tercers per invertir en els projectes pels quals apostin.

No només serà inversió financera

Tot i això, Bautista comenta que la seva idea no només és invertir en forma de capital, sinó que aportaran recursos humans i tècnics als projectes per tal de donar-los empenta. Aquesta idea es materialitzarà amb la creació d’un studiolab on els emprenedors podran rebre mentoratge empresarials i tindran a l’abast la “xarxa de mentors per accedir a rondes d’inversió i connectar amb persones i organitzacions clau” per evolucionar i escalar la seva empresa.

De fet, tot plegat es pot resumir en dues frases que Manix ha col·locat a la seva web. En primer lloc, busquen ser els impulsors de “projectes disruptius que fan de la tecnologia l’eina per al progrés de les persones i de la societat” i, en segon lloc, la seva idea és abraçar “la Singularitat, que provocarà un canvi sense precedents en la humanitat gràcies a la revolució tecnològica”.

Tal com explica Bautista, la idea principal de Manix és donar suport a nous emprenedors a través de la cerca d’inversions externes i directament des de Manix, sigui aquí a Catalunya o a l’estranger. Cal apuntar, però que Bautista reconeix que en els inicis de la companyia el més normal serà veure inversions al país i a mesura que vagin creixent apostar per projectes internacionals.

De fet, actualment Manix no només és una idea sobre el paper, ja que Bautista explica que ja estan treballant en diversos projectes que veuran la llum en els pròxims mesos, dels quals una gran part estaran liderats per dones, que és un dels principals objectius personals de Bautista. En aquest sentit, la primera emprenedora per la qual apostarà Manix és la mateixa Bautista, segons explica, ja que en un primer moment el vehicle d’inversió apostarà per les idees pròpies tant de Bautista com d’Olivet. Un dels projectes que estan en desenvolupament, per exemple, és una startup per a la “transformació del model energètic” actual a través de l’ús de la intel·ligència artificial, que entronca perfectament amb les idees fundacionals del vehicle inversor.

Nou projecte de comunicació abans de 2024

Un altre dels primers projectes que veuran la llum gràcies a Manix és un nou projecte comunicatiu, explica Bautista. La idea, que promet ser una de les grans apostes de la firma, és un nou projecte que unirà ràdio, televisió i premsa per tal de crear comunitat a Catalunya. De fet, Bautista assegura que volen apostar-hi perquè el projecte de Fibracat televisió ja va funcionar fins que Avatel va decidir cessar les emissions. En resum, el que explica Baustista, sense donar massa detalls, és l’arribada d’un nou grup de comunicació que liderarà ella mateixa i buscarà proposar coses noves i tenir un perfil molt més digital.