El creixement de la demanda d’habitatges quadruplica la nova construcció

La demanda de nous habitatges va créixer entre el 2014 i el 2020 quatre vegades més ràpid que la construcció. Segons un informe elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, durant el període analitzat es van construir al país unes 50.000 noves llars, tot i que les unitats residencials es van incrementar en 220.000. Atesa aquesta distorsió, els experts reclamen “més polítiques públiques” per resoldre els problemes de desigualtat al sector residencial.

D’aquestes 220.000, més de 40.000 es van concentrar només durant l’any 2019, principalment a causa dels fluxos migratoris. Segons els autors, d’aquesta manera, el creixement de la demanda residencial no va en una línia fixa, sinó que és cíclic –una qüestó que respon, en bona part, a l’encaix de la immigració amb el descens de la natalitat local–. Justifica aquesta anàlisi apuntant als dos moments durant el segle en què s’ha produït una crisi de demanda: la pandèmia i la Gran Recessió. En aquest sentit, l’informe apunta a un mercat que veu “incertesa” en el fet que el principal usuari del nou habitatge sigui població forana. En cas de mantenir-se aquesta tendència al mercat de l’habitatge, lamenten els experts, “sorgiran necessitats insatisfetes per primera vegada en 50 anys”.

Intervenció administrativa

La solució a la desfeta del mercat de l’habitatge en les darreres dècades, tal com ho veuen els autors de l’estudi, són les polítiques públiques. En un context a mitjà termini en què les crisis econòmiques se succeiran i que la immigració es mantindrà a l’alça, l’estudi exigeix el sector públic que “garanteixi que la nova oferta sigui sensible a la demanda immediatament”. En aquest sentit, reclama una “renovació” de les polítiques públiques d’habitatge, siguin executades mitjançant promocions constructives públiques o de la mà de les empreses especialitzades mitjançant processos de col·laboració publicoprivada –el format preferit tant del teixit de negoci com d’un important gruix dels càrrecs electes, com es va constatar durant les eleccions municipals a Barcelona–.