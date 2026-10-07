La vaga general serà l’11 de novembre, a les portes de la campanya electoral

La vaga general per l’habitatge i els salaris ja té data: serà el dimecres 11 de novembre. CCOO i UGT, juntament amb la CGT i el Sindicat de Llogateres i altres organitzacions socials, han fixat finalment l’aturada de 24 hores després de dies de converses per concretar una mobilització que situa la crisi d’accés a l’habitatge al centre del debat polític i social. L’elecció del dia no és menor. La campanya electoral del 29-N començarà a les 00.00 hores del divendres 13 de novembre i s’allargarà durant quinze dies, fins a la mitjanit del divendres 27. De fet, la decisió de fer la vaga l’11 de novembre respon també a la necessitat de complir els terminis legals de preavís i a la voluntat de no situar la mobilització dins de la campanya, un escenari que hauria pogut obrir un conflicte amb la normativa electoral.
L’habitatge, al centre de la mobilització
La convocatòria arriba després de les mobilitzacions dels darrers dies per la crisi de l’habitatge i del rebuig del Congrés als decrets del govern espanyol en aquesta matèria. CCOO i UGT han fet seva la reivindicació impulsada pels moviments d’inquilins i han vinculat directament l’accés a un habitatge digne amb les condicions salarials de la població treballadora.
Els dos sindicats reclamen que els salaris permetin assumir el cost de l’habitatge i plantegen mesures com l’increment de les retribucions, la creació d’un parc públic d’habitatge protegit i permanent, la limitació dels preus dels lloguers i l’aplicació efectiva de la Llei pel Dret a l’Habitatge. També situen la negociació col·lectiva i la renovació de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva entre les vies per millorar el poder adquisitiu dels treballadors.
La mobilització tindrà, per tant, una doble dimensió. D’una banda, els sindicats la presenten com una protesta laboral davant unes condicions de vida cada vegada més difícils per a una part dels treballadors. De l’altra, arriba en un moment en què l’habitatge s’ha convertit en un dels principals eixos del debat polític i quan els partits ja preparen les eleccions del 29-N.
La primera gran vaga general en 14 anys
L’aturada de l’11 de novembre serà especialment rellevant perquè serà la primera vaga general estatal amb el suport dels dos grans sindicats des del 14 de novembre de 2012, quan CCOO i UGT van convocar una mobilització contra les polítiques d’austeritat i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy.
Els sindicats han defensat que la mobilització no és una acció electoral, sinó una resposta a un problema social i laboral. La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ja havia avançat que la vaga es faria abans de la campanya precisament per evitar que coincidís amb el període electoral.
Però la proximitat amb les eleccions farà inevitable que l’aturada tingui una lectura política. Els partits es trobaran amb una mobilització d’àmbit estatal centrada en un dels assumptes que més condicionen les condicions de vida de les famílies just quan preparen els missatges amb què competiran pel vot. La vaga serà, així, l’última gran mobilització social abans que comenci oficialment la cursa electoral.
Amb les eleccions fixades per al 29 de novembre, els partits disposaran només de dos dies entre la vaga i l’inici de la campanya per absorbir-ne el debat i fixar posicions. L’11 de novembre quedarà com una mena de pròleg social de la campanya del 29-N: una jornada en què els sindicats intentaran convertir l’habitatge i els salaris en una reivindicació central abans que, 48 hores després, els partits comencin oficialment a demanar el vot.