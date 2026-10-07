La huelga general será el 11 de noviembre, antes de la campaña electoral

La huelga general por la vivienda y los salarios ya tiene fecha: será el miércoles 11 de noviembre. CCOO y UGT, junto con la CGT y el Sindicato de Inquilinos y otras organizaciones sociales, han fijado finalmente la parada de 24 horas tras días de conversaciones para concretar una movilización que sitúa la crisis de acceso a la vivienda en el centro del debate político y social. La elección del día no es menor. La campaña electoral del 29-N comenzará a las 00.00 horas del viernes 13 de noviembre y se alargará durante quince días, hasta la medianoche del viernes 27. De hecho, la decisión de hacer la huelga el 11 de noviembre responde también a la necesidad de cumplir los plazos legales de preaviso y a la voluntad de no situar la movilización dentro de la campaña, un escenario que podría haber abierto un conflicto con la normativa electoral.

La vivienda, en el centro de la movilización

La convocatoria llega después de las movilizaciones de los últimos días por la crisis de la vivienda y del rechazo del Congreso a los decretos del gobierno español en esta materia. CCOO y UGT han hecho suya la reivindicación impulsada por los movimientos de inquilinos y han vinculado directamente el acceso a una vivienda digna con las condiciones salariales de la población trabajadora.

Los dos sindicatos reclaman que los salarios permitan asumir el costo de la vivienda y plantean medidas como el incremento de las retribuciones, la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación de los precios de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda. También sitúan la negociación colectiva y la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre las vías para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La movilización tendrá, por tanto, una doble dimensión. Por un lado, los sindicatos la presentan como una protesta laboral ante unas condiciones de vida cada vez más difíciles para una parte de los trabajadores. Por otro lado, llega en un momento en que la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político y cuando los partidos ya preparan las elecciones del 29-N.

La primera gran huelga general en 14 años

La parada del 11 de noviembre será especialmente relevante porque será la primera huelga general estatal con el apoyo de los dos grandes sindicatos desde el 14 de noviembre de 2012, cuando CCOO y UGT convocaron una movilización contra las políticas de austeridad y la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados antes de la votación de los decretos de vivienda. Autor: Javier Barbancho

Los sindicatos han defendido que la movilización no es una acción electoral, sino una respuesta a un problema social y laboral. La secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ya había adelantado que la huelga se haría antes de la campaña precisamente para evitar que coincidiera con el periodo electoral.

Pero la proximidad con las elecciones hará inevitable que la parada tenga una lectura política. Los partidos se encontrarán con una movilización de ámbito estatal centrada en uno de los asuntos que más condicionan las condiciones de vida de las familias justo cuando preparan los mensajes con los que competirán por el voto. La huelga será, así, la última gran movilización social antes de que comience oficialmente la carrera electoral.

Con las elecciones fijadas para el 29 de noviembre, los partidos dispondrán solo de dos días entre la huelga y el inicio de la campaña para absorber el debate y fijar posiciones. El 11 de noviembre quedará como una especie de prólogo social de la campaña del 29-N: una jornada en la que los sindicatos intentarán convertir la vivienda y los salarios en una reivindicación central antes de que, 48 horas después, los partidos comiencen oficialmente a pedir el voto.