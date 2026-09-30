L’executiu de Pedro Sánchez vol canviar les regles de finalització dels contractes de lloguer amb el segon decret d’habitatge acordat entre el PSOE i Sumar. La nova norma, que es presentarà al Congrés dels Diputats per a votació, planteja que els contractes de lloguer es renovin automàticament un cop superat el període obligatori i estableix que, si el propietari decideix no renovar-lo sense una causa justificada, haurà d’indemnitzar el llogater amb un mínim equivalent a dotze mensualitats de renda.
La mesura és la principal novetat del segon dels dos decrets d’habitatge aprovats aquesta setmana pel Consell de Ministres. El primer decret inclou, entre altres mesures, l’ampliació de la protecció davant els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions, la limitació de determinades compres d’habitatge per part de fons d’inversió i una pròrroga extraordinària de dos anys per a determinats contractes.
Un lloguer que no s’acaba automàticament
El segon decret va més enllà de la pròrroga temporal prevista en el primer. La seva principal novetat és establir un sistema de renovació automàtica dels contractes, amb l’objectiu que el simple venciment del termini pactat no permeti al propietari recuperar l’habitatge sense més. La proposta respon a una de les principals demandes de Sumar i del Sindicat de Llogateres, que reclamaven avançar cap a una major estabilitat dels contractes.
D’acord amb el text avançat, el nou règim opera un cop superats els períodes obligatoris de cinc anys quan el propietari és una persona física i de set anys quan es tracta d’una persona jurídica. A partir d’aquest moment, la continuïtat del contracte queda reforçada i, si l’arrendador vol evitar la renovació, haurà d’assumir una compensació econòmica al llogater.
La indemnització serà d’almenys dotze mensualitats de la renda. La norma, però, contempla excepcions quan existeixin causes que permetin al propietari recuperar l’habitatge, com ara la necessitat acreditada d’ocupar-lo per a ell mateix o per a determinats familiars. També es preveuen altres supòsits vinculats a l’incompliment de les obligacions del llogater o a l’existència d’una altra alternativa residencial.
El primer decret ja ha estat publicat al BOE i inclou una pròrroga extraordinària de fins a dos anys per als contractes que compleixin les condicions establertes. També limita al 2% determinades actualitzacions de renda fins al final del 2027 i estableix que no es podrà aplicar cap increment quan el lloguer superi el límit màxim corresponent segons el sistema estatal de referència. I sobretot, que els governs autonòmics avancin la factura de pagar el deute si no hi ha alternativa habitacional.
Més protecció per al llogater, més obligacions per al propietari
El canvi suposa reduir la capacitat del propietari per posar fi unilateralment al lloguer una vegada superat el període contractual obligatori. La indemnització de dotze mesos introdueix, a més, un cost econòmic associat a la decisió de no renovar quan no hi hagi una de les causes que permeten evitar la pròrroga. La mesura arriba en un moment de forta tensió en el mercat del lloguer i després del cas de Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que ha desencadenat una nova ofensiva política per reforçar la protecció dels llogaters.
El debat parlamentari determinarà ara si aquest segon paquet entra definitivament en vigor. Els decrets aprovats pel Consell de Ministres entren en vigor amb caràcter immediat, però necessiten la convalidació del Congrés dins del termini legal perquè no decaiguin. Els grups que van facilitar la investidura encara no han garantit el seu suport al conjunt de les mesures.