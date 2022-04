L’UE destina 500 milions d’euros més a l’armament dels soldats ucraïnesos

La Unió Europea ha tornat a armar Ucraïna. D’aquesta manera, els països de la Unió Europea han aprovat aquest dimecres el tercer tram de 500 milions d’euros per donar armes a l’exèrcit ucraïnès davant la nova fase del conflicte amb el reagrupament de les forces russes a la regió del Donbass. I és que, tot apunta, que Rússia intensificarà l’ofensiva a la regió per “intentar defensar els habitants del Donbass“, segons les declaracions del govern rus.

Amb aquesta nova partida de diners, el bloc europeu triplica la quantitat inicial aprovada per a finançar l’enviament d’armament a Kíiv, una mesura sense precedents per a fer costat militarment a un tercer país en un context bèl·lic. De fet, va ser l’alt representat del Consell Europeu, Josep Borrell qui va explicar en unes declaracions que “s’havia d’atacar militarment i no amb sancions”.

Armament amb requisits

Ucraïna no només rebrà armament sinó, segons les mesures acordades, Europa finançarà el subministrament d’equips no letals a l’exèrcit ucraïnès, com a equips de protecció personal, farmacioles de primers auxilis i combustible, així com sistemes militars dissenyats per a aplicar força letal. Amb aquest nou acte legal, la durada de les mesures d’ajuda també s’amplia en 24 mesos. D’aquesta manera doncs, s’estableix una línia temporal que indica que la guerra podria durar anys i aquesta nova mesura d’armes, podria tenir un efecte pal·liatiu contra el gegant que és Rússia.

Un soldat ucraïnès inspecciona vehicles russos destruïts al nord de Kíiv / DPA

Tot i que aquests fons subvencionen l’enviament d’armament específic per part dels Estats membres per a respondre a les necessitats d’Ucraïna per a repel·lir la invasió russa, els 27 discuteixen amb Kíiv com fer arribar sistemes militars més pesats. De fet, armament com a tancs i avions encara no ha arribat al territori ucraïnès, una situació que Ucraïna ha titllat de “limit”, ja que l’ofensiva russa no queda massa lluny. És per això que les autoritats ucraïneses hagin demanat expressament aquesta ajuda per a preparar al país davant l’ofensiva en el Donbass.