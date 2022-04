Rússia avisa del “risc real” que comenci la Tercera Guerra Mundial

Rússia continua les amenaces d’una tercera guerra mundial, que seria una guerra nuclear. El ministre d’Afers Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha avisat que hi ha “risc real” que el conflicte a Ucraïna acabi desencadenant una tercera guerra mundial. Lavrov ha demanat no subestimar aquest perill, que és “seriós” i “real”. Ho ha dit durant una intervenció a la televisió russa recollida per l’agència russa Interfax. En aquesta intervenció el ministre ha comparat la situació a Ucraïna amb la crisi dels míssils de 1962, tot i que ha matisat que la situació es pitjor ara perquè en aquella època “hi havia regles escrites”.

“Les normes de conducta eren molt clares. A Moscou estava clar com es comportava Washington i a Washington com ho feia Moscu, però ara queden poques normes”, ha lamentat el ministre d’exteriors continuant amb l’amenaça d’un conflicte que afecti tot el món. Seguint amb la comparació amb 1962, Lavrov ha dit que llavors hi havia “un canal de comunicació en el qual els dirigents confiaven” i ha assenyalat que actualment no existeix i ningú l’intenta crear. “Hi ha hagut intents tímids que s’han fet en la primera fase, però no ha donat resultat”, ha assenyalat. Lavrov ha fet referència al tractat START i a “altres instruments de control i no proliferació han quedat pràcticament destruïts”.

Lavrov i Putin en una imatge d’arxiu / Sputnik

L'”essència russòfoba” dels Estats Units podria desencadenar la Tercera Guerra Mundial

Sobre la guerra a Ucraïna, Lavrov ha retret a Washington que hagi enviat armes a Ucraïna “malgrat els advertiments” i que d’aquesta manera hagi “atiat la seva essència russòfoba”. El ministre rus ha assegurat que Rússia “ja ha fet molt, de moltes maneres i durant anys” per evitar el conflicte mundial i ha tornat a advertir que podria produir-se una tercera guerra mundial a partir de la guerra d’Ucraïna.

“Durant l’Administració de Trump vam defensar al més alt nivell que Moscou i Washington reafirmessin la declaració de Gorbatxov i Reagan de 1987 que no pot haver-hi vencedors en una guerra nuclear i que no ha de passar mai. Demanàvem a l’equip de Trump que reprengués aquesta declaració tan important, important per als nostres pobles, però també per al món sencer”, ha explicat Lavrov com a justificació que Rússia no vol aquesta guerra mundial. “Desgraciadament no vam aconseguir convèncer als nostres col·legues que aquesta iniciativa era necessària i al juny de l’any passat, durant la reunió de Ginebra els nostres presidents van realitzar aquesta declaració”, ha continuat.