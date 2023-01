McCarthy cedeix davant la ultradreta i ja és president de la Cambra de Representants

El líder republicà Kevin McCarthy ha cedit davant la pressió de la ultradreta i, després d’acceptar bona part de les seves reivindicacions, ha aconseguit els suports necessaris per ser investit president de la Cambra de Representants dels Estats Units. Després de quatre dies debats i 15 votacions que han obert una crisi política sense precedents al país, McCarthy ha pogut obtenir els vots necessaris per desbloquejar la situació.

Els congressistes díscols del Partit Republicà, afiliats als corrents més ultraconservadors, han posat McCarthy contra les cordes fins a l’últim moment. Ni en la votació definitiva ha pogut cantar victòria del tot. McCarthy ha tret 216 vots, dos menys dels que marca la majoria de la cambra, però ha pogut ser investit perquè sis dels congressistes rebels s’han abstingut i han reduït així el llindar de vots necessari per arribar a la majoria.

El republicà Kevin McCarthy parla davant la premsa / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

El sainet de la ultradreta es pot repetir durant la resta del mandat

El sainet per escollir al president de la Cambra de Representants és l’avantsala del que pot ser la segona meitat del mandat del president dels EUA, Joe Biden. Els demòcrates han perdut el control de la cambra, però la majoria dels republicans és tan minsa que hauran de jugar amb la geometria variable per tirar endavant moltes reformes. El sector més ultra del partit de Donald Trump ja ha deixat clar que aprofitarà la seva força per obtenir el màxim rèdit possible de cada votació i per això sovint els republicans es veuran forçats a buscar suports entre les files demòcrates.

La catorzena votació, que també ha fracassat, és un bon exemple de l’estil negociador de la ultradreta conspiranoica estatunidenca. Abans de les votacions, l’equip de McCarthy havia negociat i pactat diverses mesures amb els ultraconservadors per assegurar-se una jornada plàcida, però a l’últim moment el congressista republicà Matt Gaetz, un dels més crítics amb McCarthy, s’ha saltat l’acord i en lloc de votar a favor s’ha abstingut i ha deixat el líder republicà a un sol vota de la majoria.