Un informe internacional presentat a Nova York critica la gestió d’Espanya després de l’1-O

Un informe internacional presentat aquest dimecres a Nova York analitza i compara la gestió de l’Estat espanyol del moviment independentista català després de l’1 d’Octubre amb altres casos en tot el món. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha coorganitzat la presentació del text, titulat Eines de repressió: l’Estat espanyol i les tendències mundials en la silenciació dels moviments d’autodeterminació, i que ha elaborat l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO, en anglès). De fet, l’ANC forma part de la UNPO des de 2019.

L’informe, de gairebé 50 pàgines, constata que “la gestió de l’empenta del moviment nacional català per l’autodeterminació per part de les autoritats espanyoles ha demostrat que ha vulnerat els principis bàsics dels drets humans“. El document concreta que es tracta, sobretot, d'”aquells relacionats amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (ICCPR, en anglès), del qual Espanya n’és signatària”. L’informe recull que “el més preocupant és la replicació d’aquestes pràctiques per tot el món per contrarestar els moviments d’autodeterminació” i assegura que l’Estat espanyol serveix “de model per altres estats més autoritaris que busquen justificar les seves accions contra activistes de l’autodeterminació”.

Durant la presentació de l’informe a Nova York, l’expresidenta de l’ANC i vicepresidenta de la UNPO, Elisenda Paluzie, afirma que, fins i tot cinc anys després del Primer d’Octubre, “l’Estat espanyol continua criminalitzant el moviment d’autodeterminació” i critica que “altres països segueixen el seu exemple”. En aquesta línia, Paluzie ha posat un exemple del 2021, quan “l’editor del diari del partit comunista xinès Global Times va amenaçar la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-Weng, dient: si fossis un líder separatista a la regió de Catalunya d’Espanya, ara estaries a la presó“.

Per la seva banda, el secretari general de la UNPO, Ralph Bunche, ha assegurat que l’informe “documenta les diferents maneres amb què s’està aplicant la repressió” contra membres de la seva organització.

L’actual presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, també ha assistit a la cita.