Laura Fa rep la fúria de Lydia Lozano: “Mai no havia vist tanta maldat”

Laura Fa ha tornat a rebre la fúria de les companyes de Sálvame, que han carregat contra ella per la seva actitud. La periodista del cor barcelonina ha protagonitzat una discussió monumental amb Lydia Lozano després d’haver-se barallat a maquillatge: “Jo només li he dit a Laura que deixés de parlar de mi, que és una pesada”, etzibava de bones a primeres. El problema era que Laura Fa hauria criticat els altres tertulians en unes declaracions davant d’un youtuber que el programa del cor no ha dubtat en publicar per incitar el mal rotllo entre ells.

La pitjor part arribava quan emetien un fragment en què Laura Fa reconeixia que cada cop li agrada menys com treballa Lydia Lozano, a qui es referia quan li preguntaven si algun dels seus companys ha perdut credibilitat. Alhora, també ha parlat bé d’ella… d’aquella manera: “Lydia és com un tap de suro. Ella no s’enfonsarà mai, és igual. Ha superat els temes de Manzanares, d’Ylenia, de Rocío Carrasco… Crec que Lydia dona una notícia i la gent se la creu. La televisió dona diners i ego, per això a la gent li costa marxar”.

Lydia Lozano es defensa després de les crítiques de Laura Fa

Realment Laura Fa no l’estava criticant, però aquestes paraules han fet molt de mal a Lydia: “Com et mofes de mi, no sé… Veure un presentador que riu així d’un altre. Em dius que soc un tap de suro i això em sembla tan lleig, de debò. Mai no he vist tanta maldat en una companya. T’ho dic molt seriosament. He tingut esbroncades amb Belén Esteban, Kiko Hernández i Kiko Matamoros… però en ells mai no he vist la maldat que acabo de veure en tu. Un mal rotllo, una negativitat… i t’estàs rient en la meva cara. Quina pena tenir tan poca vida”.

Laura Fa, criticada per les companyes de Sálvame | Telecinco

“Crec que m’has venut en diverses vegades i que ets una persona que s’està rient dels seus companys. M’ha molestat perquè critica als altres perquè es parli d’ella, perquè si no… Ella és una falsa, però amb r. Per tu mateixa no ets res i per això necessites fer aquest tipus de coses”, ha afegit en un al·legat contra ella que ha deixat clar que no volia callar-se després de les declaracions de la catalana.