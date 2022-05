Tamara Gorro revela que un familiar la va segrestar quan tenia 8 anys

Tamara Gorro va prometre que trauria a la llum tots els seus secrets i traumes d’infància a Cuando el corazón llora, un llibre que certament li ha servit de catarsi. L’exitosa influencer travessa un moment molt complicat, amb una depressió i uns problemes estomacals que l’han tingut pràcticament sense forces aquests darrers mesos. Ara vol tornar per la porta gran i ho fa amb un escrit molt potent sota el braç. Tamara ha revelat que van abusar d’ella quan només tenia 12 anys, el que havia tingut guardat a dins tots aquests anys. No va ser fins a l’any passat que ho hauria acabat d’assimilar, el que hauria provocat en ella un moment tan i tan dolent en el que, fins i tot, hauria intentat suïcidar-se.

La presentadora de televisió, que recordem que va guanyar fama gràcies al seu pas per Mujeres y Hombres y Viceversa, assegura que necessita parlar dels episodis traumàtics que van marcar la seva infància per curar-se, ara que està assessorada per una psiquiatra. La jove no va tenir uns primers anys de vida fàcils, això ho sabíem. El que mai no havia dit públicament és que el pare tenia problemes amb les drogues: “Quan els meus pares es van conèixer amb 19 anys, ell ja era addicte. Poc després la meva mare es va quedar embarassada i a demanar-li que entrés en un procés de desintoxicació que va durar fins que jo tenia tres mesos. Va ser llavors quan va recaure i van acabar separant-se”.

Tamara Gorro, víctima d’un segrest amb només vuit anys

El pare volia recuperar la seva família, per la qual cosa va ingressar a Proyecto Hombre. En sortir, ja net, va retrobar-se amb Tamara però les coses havien canviat molt. Ella no volia separar-se de la mare i els seus avis, no volia passar el temps amb el meu pare. Quan ella tenia només 8 anys, el pare va morir i ella va voler posar-se en contacte amb la família paterna. Va ser llavors quan les coses van complicar-se: “Vaig passar uns dies amb ells. L’endemà mateix d’estar en aquella casa, un familiar del meu pare em va tancar en una habitació en la que només hi havia un llit i un quadre del meu pare gegant. Allà vaig estar abandonada sense poder sortir durant dos dies, en els quals només rebia un plat de caldo, pa i aigua”.

Explica que durant aquell traumàtic segrest, ella cridava i cridava: “Només volia desaparèixer“. Afortunadament, la mare va demanar ajuda a la Guàrdia Civil per recuperar-la i la van trobar: “Recordo veure tres homes vestits d’uniforme que em van treure d’allà”.

Tamara Gorro treu a la llum un altre episodi tèrbol del seu passat | Instagram

El llibre més personal de Tamara Gorro

La vida de la influencer ha tingut de tot. Els episodis traumàtics s’encadenen, el que explica que realment tingui tants problemes psicològics en aquests moments. Fins ara havia ignorat tot el que tenia a dins, però finalment ha sortit a la llum i ara ha d’aprendre a viure amb això. Reconeix que la teràpia l’està ajudant moltíssim a deixar els fantasmes enrere, una tasca que no és gens fàcil i que desitja que acabi tenint bons resultats. Continua amb medicació, una ajuda extra que confia poder deixar quan comenci a sentir-se una mica més animada i amb més força.

Fins llavors, Tamara Gorro continua traient tot el que té a dins. Els seguidors aplaudeixen que ho hagi plasmat en un llibre, un escrit molt dur i ple de sentiments que expliquen a la perfecció com és realment i en què basa totes les seves reflexions. Una sinceritat i transparència exemplar amb les que pretén ajudar altres persones en una situació similar.